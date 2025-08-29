Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor, după ce Universitatea s-a calificat în grupa Conference League

Universitatea Craiova pare de neoprit în acest sezon, liderul din Superliga calificându-se aseară în grupa Conference League, după 2-1 și 3-1 cu Istanbul Bașakșehir. Antrenorul Mirel Rădoi și-a arătat recunoștința față de jucătorii săi, după cele două succese excepționale contra turcilor.

La finalul partidei din Bănie, tehnicianul oltean a ținut să le ceară scuze elevilor săi pentru că i-a subestimat în comparație cu cei de la Istanbul Bașakșehir. ”Nu vreau să par lipsit de modestie, dar nu e o mare performanță pentru mine cât este pentru Oltenia. Poate nu întâmplător am câștigat 2-1 în Turcia, poate nu întâmplător am primit acel gol pentru a rămâne concentrați.

Trebuie să spun ceva. Din dorința de a-i păstra concentrați și a-i face să înțeleagă valoarea adversarului, cred că am făcut o mare greșeală. Cred că e posibil să îi fi subestimat pe jucătorii mei. Trebuia să punem mai mult accent pe noi și nu pe adversar. Nu am avut nicio emoție nici la 0-1. Mi-am cerut scuze față de ei că poate i-am subestimat. Să bați de două ori o echipă de valoarea asta nu e de colo. Sperăm să nu ne mulțumim cu acest rezultat.

Ștefan Baiaram va fi vândut

Acum sper să îl vindem Ștefan Baiaram. A fost dorința lui (n.r să joace, mijlocașul abia revenind după o accidentare). Nu vreau să sufere din carieră din cauza unui meci d-asta. Îi las pe jucători să decidă împreună cu doctorul”, a spus Mirel Rădoi, citat de DigiSport.

Artizanul victoriilor Universității Craiova, care a trecut de 3 tururi preliminare în Conference League și e lider detașat în campionat, a mărturisit că le-a dat ok jucătorilor să petreacă: ”Îi las să petreacă până mâine dimineață (n.r. astăzi). Am mutat antrenamentul pe seară”.