Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor, după ce Universitatea s-a calificat în grupa Conference League

0
0
Publicat:

Universitatea Craiova pare de neoprit în acest sezon, liderul din Superliga calificându-se aseară în grupa Conference League, după 2-1 și 3-1 cu Istanbul Bașakșehir. Antrenorul Mirel Rădoi și-a arătat recunoștința față de jucătorii săi, după cele două succese excepționale contra turcilor.

Oltenii vor juca în premieră în grupa Conference League. Foto Facebook Universitatea Craiova
Oltenii vor juca în premieră în grupa Conference League. Foto Facebook Universitatea Craiova

La finalul partidei din Bănie, tehnicianul oltean a ținut să le ceară scuze elevilor săi pentru că i-a subestimat în comparație cu cei de la Istanbul Bașakșehir. ”Nu vreau să par lipsit de modestie, dar nu e o mare performanță pentru mine cât este pentru Oltenia. Poate nu întâmplător am câștigat 2-1 în Turcia, poate nu întâmplător am primit acel gol pentru a rămâne concentrați.

Trebuie să spun ceva. Din dorința de a-i păstra concentrați și a-i face să înțeleagă valoarea adversarului, cred că am făcut o mare greșeală. Cred că e posibil să îi fi subestimat pe jucătorii mei. Trebuia să punem mai mult accent pe noi și nu pe adversar. Nu am avut nicio emoție nici la 0-1. Mi-am cerut scuze față de ei că poate i-am subestimat. Să bați de două ori o echipă de valoarea asta nu e de colo. Sperăm să nu ne mulțumim cu acest rezultat.

Ștefan Baiaram va fi vândut

Acum sper să îl vindem Ștefan Baiaram. A fost dorința lui (n.r să joace, mijlocașul abia revenind după o accidentare). Nu vreau să sufere din carieră din cauza unui meci d-asta. Îi las pe jucători să decidă împreună cu doctorul”, a spus Mirel Rădoi, citat de DigiSport.

Artizanul victoriilor Universității Craiova, care a trecut de 3 tururi preliminare în Conference League și e lider detașat în campionat, a mărturisit că le-a dat ok jucătorilor să petreacă: ”Îi las să petreacă până mâine dimineață (n.r. astăzi). Am mutat antrenamentul pe seară”.

Sport

