Negru de supărare, Mircea Lucescu n-a suflat o vorbă despre demisie. Selecționerul s-a luat nejustificat de arbitraj

La finalul duelului de la Nicosia, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a criticat prestația tricolorilor din partea a doua a meciului Cipru - România 2-2 și s-a plâns de arbitraj, eterna lui obsesie.

„Trebuia să fie 3-0 (n.r. - 3-1). Nu pot să-mi explic cum a pătruns Kostanos prin apărarea noastră (n.r. - la golul de 1-2). I-am adus din nou în joc. Un arbitraj care nu ne-a lăsat să mai atacăm. Nu mă plâng, dar constant.

Sunt nemulțumit că, în prima repriză, am făcut ce treabuia, dar în repriza a doua parcă le-au înghețat picioarele. Am primit o o lecție de ce înseamnă fotbalul de azi, de agresivitate. Dacă nu ai dorință totală...

Am făcut 30 de minute excelente. Vom încearca să jucăm pe mai departe. Ne-am văzut cu 2-0 și am cedat. Se mai joacă situația în grupă.

Mai sunt meciuri de jucat. Au fost mult prea pătrunși de necesitatea de a învinge, iar când ne-am văzut cu 2-0, am cedat jocul la mijlocul terenului. Se mai joacă, aici pot pierde și Bosnia și Austria”, a spus „Il Luce”.

Când i s-a cerut explicații pentru schimbările efectuate, tehnicianul a îngăimat că „au intrat Sorescu, care e mijlocaș ofensiv, Tănase... Nu schimbările au decis rezultatul, ci atitudinea”.

Portarul, supărat pe critici

Selecționerul n-a fost întrebat la zona mixtă, dar nici el n-a suflat o vorbă din proprie inițiativă, legat de viitorul său la națională.

Părerea sa des vehiculată în trecut este că poate pleca oricând de la națională, dacă simte sau dacă se consideră că nu o poate ajuta să progreseze și să-și atingă obiectivele.

Portarul Horațiu Modovan, de la Oviedo, a comentat: „Nu știu ce s-a întâmplat după 2-0. Repriza a doua a fost mult mai proastă decât prima. Dacă nu va fi să fie, jucăm totul la baraj. Legat de greșeala din meciul cu Canada, e normal, nu sunt robot. M-am blocat și am greșit. Au comentat și unii care nu sunt specialiști”.

România ocupă locul 3 în Grupa H, cu 7 puncte, după Bosnia ș Austria, care au fiecare câte 12 puncte. Pe 4 se află Cipru, 4 puncte, și San Marino, 0 puncte. România are victorii doar cu Cipru și cu San Marino, iar pe 12 octombrie înfruntă Austria, pe „Arena Națională”.

Orice alt rezultat în afara victoriei înseamnă că, matematic, naționala nu mai poate prinde unul dintre primele două locuri în grupă.