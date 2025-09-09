LIVETEXT / Cipru - România, astăzi, ora 21:45. Mircea Lucescu merge pe mâna echipei care a capotat cu Canada

LIVETEXT / Cipru - România, astăzi, ora 21:45. Mircea Lucescu merge pe mâna echipei care a capotat cu Canada0
Naționalele de fotbal ale Ciprului și România se întâlnesc astăzi, la Nicosia, de la ora 21:45, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. În Grupa H se mai dispută azi jocul Bosnia - Austria, de la aceeași oră.
Pentru că Andrei Borza și Louis Munteanu s-au accidentat și au părăsit cantonamentul echipei naționale.
„Il Luce" a decis să îi trimită pe teren din primul minut pe aceiași jucători care au început meciul amical împotriva Canadei (0-3).
Astfel, Horațiu Moldovan va rămâne în continuare între buturi, în ciuda gafei uriașe din partida de pregătire contra gazdei CM 2026.
„Nu e niciun risc să jucăm tot cu Moldovan, o să vedem, o să mai discut şi mâine cu el. Eu nu cred că e momentul să pedepsesc un portar pentru greşeala făcută. A doua nu o va mai face”, a spus Mircea Lucescu (80 de ani).
România (4-3-3): Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – Răzvan Marin, Marius Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Dobre.
GRUPA H
Meciurile de mâine (ora 21.45)
Cipru - România
Bosnia&Herțegovina - Austria
Clasament
1. Bosnia 4 4 0 0 10-1 12p
2. Austria 3 3 0 0 7-1 9p
3. ROMÂNIA 4 2 0 2 8-4 6p
5. Cipru 4 1 0 3 3-5 3p
6. San Marino 5 0 0 5 1-18 0p