LIVETEXT / Cipru - România, astăzi, ora 21:45. Mircea Lucescu merge pe mâna echipei care a capotat cu Canada

Naționalele de fotbal ale Ciprului și România se întâlnesc astăzi, la Nicosia, de la ora 21:45, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. În Grupa H se mai dispută azi jocul Bosnia - Austria, de la aceeași oră.

Pentru că Andrei Borza și Louis Munteanu s-au accidentat și au părăsit cantonamentul echipei naționale.

„Il Luce" a decis să îi trimită pe teren din primul minut pe aceiași jucători care au început meciul amical împotriva Canadei (0-3).

Astfel, Horațiu Moldovan va rămâne în continuare între buturi, în ciuda gafei uriașe din partida de pregătire contra gazdei CM 2026.

„Nu e niciun risc să jucăm tot cu Moldovan, o să vedem, o să mai discut şi mâine cu el. Eu nu cred că e momentul să pedepsesc un portar pentru greşeala făcută. A doua nu o va mai face”, a spus Mircea Lucescu (80 de ani).

România (4-3-3): Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – Răzvan Marin, Marius Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Dobre.

GRUPA H

Meciurile de mâine (ora 21.45)

Cipru - România

Bosnia&Herțegovina - Austria

Clasament

1. Bosnia 4 4 0 0 10-1 12p

2. Austria 3 3 0 0 7-1 9p

3. ROMÂNIA 4 2 0 2 8-4 6p

5. Cipru 4 1 0 3 3-5 3p

6. San Marino 5 0 0 5 1-18 0p