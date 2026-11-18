Daniel Bîrligea a vorbit despre înfrângerea suferită de România în fața Bosniei, scor 1-2, în ultima rundă din Liga Națiunilor.

Daniel Bîrligea Foto: Sportpictures

Atacantul a fost cel care a deschis scorul pentru tricolori, în minutul 6, după o pasă primită de la Dennis Man. Avantajul echipei naționale nu a rezistat însă până la pauză, bosniacii restabilind egalitatea în minutul 44, în urma unei erori comise de Andrei Rațiu.

„Trebuia să ţinem bătălia un pic mai mult decât am ţinut!”

La finalul confruntării, Bîrligea a vorbit și despre mesajul transmis de Gică Hagi în vestiar. Selecționerul le-a atras atenția jucătorilor că trebuie să trateze cu mai multă responsabilitate următoarele meciuri și să evite greșelile care pot cântări decisiv. Hagi le-a subliniat că, la acest nivel, chiar și cele mai mici detalii pot face diferența între victorie și înfrângere.

„Ne doream un alt rezultat. Sunt un pic cu gânduri bune, pentru că am jucat o parte foarte mare a meciului destul de bine, ne-am descurcat, am avut idei noi, mi-a plăcut atitudinea până când s-a schimbat un pic meciul, au reuşit să dea al doilea gol, un gol foarte frumos. Trebuia să ţinem bătălia un pic mai mult decât am ţinut, ne-am relaxat un pic cam devreme. Cred că ne-am relaxat un pic şi au venit peste noi. Acolo s-a rupt jocul.

„Ne reproşăm locul unde suntem, merităm!”

(N.r. Domnul Hagi ce v-a spus?) Foarte puţin am vorbit, astea că am făcut lucruri ok, dar trebuie să muncim, să fim mai atenţi, mici chestii ne pot costa meciul sau rezultatul.

Ne reproşăm locul unde suntem, merităm. Trebuie să muncim mai mult, să venim cu gândul că la naţională trebuie să venim şi să luptăm pentru o naţiune întreagă şi să ne gândim la următoarele meciuri, să fim mai pregătiţi. Mă simt foarte bine, abia aştept să mă întorc şi să continui să lupt alături de colegii mei!”, a declarat Daniel Bîrligea, conform as.ro.