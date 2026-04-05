Naționala și Simona Halep, mesaje din inimă pentru fostul selecționer: „Luptați, domnule Lucescu!”

La scurt timp după eșecul României în fața turcilor, Mircea Lucescu a avut parte de o experiență traumatică, ce a contribuit decisiv la decizia acestuia de a se retrage de pe banca tehnică a tricolorilor.

Fostului selecționer i s-a făcut rău în timpul unei ședințe cu naționala, în cadrul cantonamentului de la Mogoșoaia, cu doar două zile înaintea partidei amicale cu Slovacia. A urmat o săptămână incertă, în care starea de sănătate a tehnicianului a fost cât se poate de fluctuantă. Cu un infarct la activ și nu mai puțin de cinci stenturi montate la inimă, Mircea Lucescu se află, în prezent, inconștient la secția de Terapie Intensivă, din cadrul Spitalului Universitar din Capitală.

„Luptați, domnule Lucescu!”

Cu speranța zilei de mâine, cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc se află în rugăciunile tuturor celor care l-au apreciat. Echipa Națională de fotbal a României a transmis un mesaj de încurajare familiei Lucescu, în aceste momente de cumpănă.

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.

Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”, este mesajul postat de echipa națională, pe rețelele de socializare.

Simona Halep, cu gândul alături de Mircea Lucescu

Simona Halep a transmis un mesaj emoționant după problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu, subliniind că, dincolo de pasiunea pentru sport, sănătatea trebuie să rămână prioritatea principală.

„Îmi pare tare rău. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului. Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el!”, a spus Halep, conform as.ro.

Are 64 de selecții la națională

Cu peste 1.000 de meciuri ca antrenor principal la nivel de club și echipă națională, Mircea Lucescu deține unul dintre cele mai impresionante bilanțuri din fotbalul european. Procentajul său de victorii depășește 55%, o statistică remarcabilă având în vedere diversitatea ligilor și competițiilor în care a activat.

Ca jucător, cele 64 de selecții la echipa națională îl plasează printre cei mai valoroși fotbaliști români ai generației sale. Participarea la Campionatul Mondial din 1970 ca titular și căpitan reprezintă un moment de referință în istoria fotbalului românesc, România reușind să se califice pentru prima dată după o pauză de 32 de ani.