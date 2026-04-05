„Oricum mă duc, hai să mor în ale mele, să fiu măreț!”. Dialog cutremurător cu Mircea Lucescu, înainte ca tehnicianul să intre în comă

Giovanni Becali a făcut recent declarații emoționante legate de starea lui Mircea Lucescu după infarctul suferit, explicând de ce „Il Luce” a ales să fie prezent pe banca naționalei la barajul cu Turcia.

Cu puțin timp înainte, legendarul antrenor român a condus România în meciul decisiv, însă starea sa de sănătate s-a înrăutățit rapid, treptat. Duminică, 5 aprilie, acesta a fost transferat în stare gravă, în comă, la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalul Universitar de Urgență București.

„Oricum mă duc, hai să mor în ale mele, să fiu măreț!”

Ioan Becali a povestit că sacrificiile făcute de Lucescu în acea perioadă nu au fost recunoscute la adevărata lor valoare. Înainte de meci, Giovanni i-a trimis un mesaj de încurajare, îndemnându-l să se retragă și să fie liniștit.

„Din partea mea, nu a meritat ceea ce a făcut. I-am dat un mesaj, nu mi-a răspuns, probabil din cauza faptului că a fost internat. I-am spus: «Mircea, de data asta să stai liniștit în casă, să te uiți la televizor și să asculți ce spun medicii».

Nu știu dacă a meritat sacrificiul făcut de Mircea Lucescu. Doar într-o singură ipostază ar fi meritat: dacă el știa ce îi spun medicii și spunea: «Oricum mă duc, hai să mor în ale mele, să fiu măreț!». Oricum era măreț, nu trebuia să riște în Turcia, nu trebuia deloc!

„Are o familie întreagă: are un băiat, nepoți, strănepoți, o soție care îi este alături!”

Trebuia să lase pe altcineva să vină și să continue ce a făcut el. Eu cred că viața și sănătatea sunt înaintea oricărei satisfacții, oricărei performanțe. E vorba de viață! Ce trăim? E viață și moarte, naștere și moarte. Când devenim bătrâni, suntem ca niște copii.

Eu i-am spus că nu merită, i-am transmis prin Ovidiu Ioanițoaia, comunicam cu el. I-am dat și un mesaj: «Mircea, să ne vedem cu bine». Mi-a răspuns atunci. Are o familie întreagă, nu mai e ca la 60 de ani: are un băiat, nepoți, strănepoți, o soție care îi este alături. Eu spun că nu merită și sper să îi dea Dumnezeu sănătate în continuare și să realizeze că doar cu liniștea familială își poate rezolva viața în viitor. Eu am un contract cu «Șefu» până la 80 de ani, el a trecut deja de 80, merge pe 81!”, a admis Giovanni Becali, conform Fanatik.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a suferit un infarct vineri dimineață. Fostul selecționer al României urma să fie externat după problemele medicale din ultimele zile, însă evoluția stării sale s-a complicat.

Reprezentanții Spitalul Universitar au transmis duminică faptul că situația s-a agravat, iar acesta a fost transferat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă pentru îngrijiri suplimentare.