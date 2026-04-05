Mircea Lucescu, în rugăciunile tuturor. Mihai Stoichiță l-a vizitat: „E în stare indusă, conectat la aparate. Să-i dea Dumnezeu zile!”

Duminică dimineața, Spitalul Universitar de Urgență București a transmis un nou mesaj oficial, precizând că starea lui Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, s-a deteriorat rapid după infarctul miocardic acut suferit vineri și a fost necesar transferul său în secția de Terapie Intensivă pe parcursul nopții.

În cursul zilei, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, s-a deplasat la spital pentru a fi alături de familia antrenorului Mircea Lucescu, în aceste momente extrem de dificile.

Stoichiță a oferit informații îngrijorătoare despre situația lui Lucescu, explicând că fostul selecționer se află în stare indusă și nu poate comunica, fiind complet dependent de îngrijirile medicale din secția ATI.

„Vești nu pot să vă dau, că nu am discutat cu nimeni, decât am stat cu el vreo cinci minute acolo. El care... nu răspunde la nimic. E normal, în starea în care e. Să sperăm că va fi bine. Să dea Dumnezeu! Nu poate să vorbească. E... în stare indusă, probabil, ca să ajute...Nu știu cum să-i spun, că nu mă pricep. M-a introdus un domn de acolo de la Reanimare, de la Terapie Intensivă. Am stat și m-am uitat la el și atât, atât, nimic altceva.

Nu pot să spun nimic, nu pot să dau nicio declarație pentru că aș spune prostii, probabil. Din păcate... Să dea Dumnezeu să aibă zile, asta e important. Altceva, nimic. Oricine ar fi fost, te doare când un om pățește așa ceva. Dar... mai ales când ai avut relații cu el și de prietenie... îți dai seama. Am fost și adversari și prieteni în același timp, întotdeauna.

Eu nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist, pentru că nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic. De ce să spun că am spus ceva? Doar l-am atins și atât. N-am vorbit cu Răzvan Lucescu. Când am aflat și eu de starea asta, de la familie, toți ceilalți care au fost aici, am venit imediat ce am știut. Sigur că e conectat la aparate. Eu m-am uitat... Au o îngrijire extraordinară în spitalul ăsta, se vede că e... E cineva tot timpul care controlează ce apare acolo.

Nu am vorbit cu niciun medic. M-a dus un asistent, i-am zis... bine, m-au cunoscut, m-au îmbrăcat și m-au dus acolo, că trebuie să te îmbraci în echipament din acela antiseptic. Să dea Dumnezeu să-i fie bine, să trăiască și să fie în continuare lângă noi, dar... O să vorbesc cu Mugur (n.r. - șoferul lui Mircea Lucescu) și cu Matei (n.r. - nepotul) să văd când vin ei, pentru că n-ai voie să intri decât o singură persoană.

Și e normal, e normal, nu trebuie... (n.r. - vine și Răzvan Burleanu?) Îl anunț eu acum, o să-i dau telefon să-i spun, pentru că am fost tot timpul în legătură cu el și e normal, e îngrijorat și el și... ce să mai zici. Dar... speranța moare ultima. Asta e!”, a spus Stoichiță, conform GSP.

