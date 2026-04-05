Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat: nu mai răspunde la tratament. Familia a ajuns de urgență la spital

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a suferit un infarct vineri dimineață. Fostul selecționer al României urma să fie externat după problemele medicale din ultimele zile, însă evoluția stării sale s-a complicat.

UPDATE 13.00 Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar

Este vorba despre soția antrenorului, doamna Neli, și fiica lui Răzvan Lucescu, Marilu, urmând ca antrenorul lui PAOK să sosească astăzi (duminică), chiar dacă echipa din Grecia joacă împotriva lui Panathinaikos, conform GSP.

Pe lângă cei doi, și Marius Șumudică, fost jucător al lui Mircea Lucescu, a venit la Spitalul Universitar.

„Nu mai pot sta acasă, trebuie să fiu lângă nea Mircea. Mi-a fost ca un tată toată viaţa!”, a transmis Marius Șumudică, pentru Fanatik.

Reprezentanții Spitalul Universitar au transmis duminică faptul că situația s-a agravat, iar acesta a fost transferat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă pentru îngrijiri suplimentare.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB!”, s-a transmis în cel mai recent comunicat.

Lucescu își revenise, după 5 zile de spitalizare

Înaintea partidei dintre România și Slovacia, Mircea Lucescu s-a simțit rău și a leșinat în timpul unei ședinte cu naționala, în cantonament.

După episodul de duminica trecută, de la Mogoșoaia, o intervenție ala inimă și cinci zile de spitalizare, Lucescu urma să fie externat vineri la prânz. În momentul ultimelor analize, a avut însă un infarct acut. Echipa medicală a intervenit prompt, reușind să-l stabilizeze și să-l transfere în secția USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat a Pacienților Cardiaci Critici).

După 5 zile de spitalizare, surse medicale susțineau că starea de sănătate a fostului selecționer s-a stabilizat și că ar urma să rămână internat cel puțin o săptămână. Rămâne de văzut dacă starea de sănătate a tehnicianului se va îmbunătăți, în prezent aflându-se la Terapie Intensivă.