Naționala rezervelor. Căpitanul Nicolae Stanciu, sărit din schemă la Genoa

Naționala de fotbal a României are tot mai puțin jucători în formă, în plină campanie de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada 2026.

În Spania, Andrei Rațiu, om de bază în sezonul trecut, este cerut afară din echipă, având un randament afectat de faptul că n-a prins un transfer, portarul Horațiu Moldovan nu s-a impus la Oviedo, iar Dennis Man și-a ratat toate șansele primite de a se impune la PSV Eindhoven.

Nici Nicolae Stanciu, 32 de ani, căpitanul tricolorilor, nu are zile mai fericite la Genoa, echipa patronată de Dan Șucu (62 de ani).

După sosirea sa la Genoa de la Damac, mijlocașuș a început în forță, sub comanda francezului Patrick Vieira. Pe măsura trecerii etapelor însă, minutele sale „au intrat la apă“.

În prima din Serie A a prins 87 de minute cu Lecce (0-0), în a doua rundă a bifat 65 de minute cu Juventus (0-1), iar aseară, a fost rezervă nefolosită, la 1-1 cu Como (1-1).

În aceste condiții, sarcina lui Mircea Lucescu de a trimite în teren o echipă competitivă pentru meciul oficial cu Austria, de pe 12 octombrie, devine una dificilă.