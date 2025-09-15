Andrei Rațiu s-a prăbușit, după ratarea transferului la o forță a Europei. Nici spaniolii nu-l mai vor titular

Fundașul dreapta Andrei Rațiu (27 de ani) continuă la echipa de club, formația spaniolă Rayo Vallecano, evoluțiile triste de la echipa națională de fotbal a României.

După ce i s-au fluturat mai multe oferte, Rațiu a rămas la Rayo. Mai mult, clubul spaniol a plătit 5 milioane de euro pentru a cumpăra de la Villarreal procentele internaționalului român, evaluat la 25 de milioane de euro de către Vallecano.

După un sezon precedent excelent la Rayo, Andrei Rațiu a scăzut din turație și este departe de forma arătată în trecut. Jucătorul pare afectat că n-a reușit să facă pasul către un club mare din Europa. S-a vorbit despre Bayer Leverkusen, AS Roma și chiar Barcelona.

„Fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano nu este în cea mai bună formă, iar fanii lui Rayo Vallecano încep să-i pună la îndoială poziția de titular.

În urmă cu un an, era idolul lui „Vallecas”. De fapt, pentru mulți, era cel mai bun jucător pe postul său. Motivat de performanța sa de la Campionatul European, unde România a pierdut în fața Olandei în optimile de finală, Andrei Rațiu a început sezonul trecut în forță. A fost, fără îndoială, unul dintre jucătorii cheie pentru Íñigo Pérez și echipa sa Rayo Vallecano, calificată în Conference League.

De fapt, jucătorul în vârstă de 26 de ani a dominat statisticile lui Rayo Vallecano în multe aspecte ale jocului. A fost influent în defensivă, dar și în ofensivă. A existat o sincronizare în care era considerat un fundaș lateral modern, capabil să pătrundă în flancul central. Cu toate acestea, la sfârșitul sezonului trecut, managerul lui Rayo Vallecano a observat deja că i se termina combustibilul”, au scris spaniolii.

Situația lui Andrei Rațiu este urmărită atent în momentul de față de către Huesca, fosta echipă a internaționalului român. Concret, spaniolii scriu că acest club a păstrat un procent de 2,5 % din drepturile federative ale fotbalistului și așteaptă banii de pe urma viitorului transfer.

În cazul în care Rațiu va fi vândut pentru 25 de milioane de euro de către Rayo, atunci Huesca va primește 625.000 de euro.

Rațiu și Man (PSV Eindhoven) sunt în mare scădere de formă la echipa națională, care are meciuri pe 9 octombrie (Moldova, Arena Națională, amical) și pe 12 octombrie (Austria, Arena Națională, meci oficial).