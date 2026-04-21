Nadia Comăneci, tratată ca o zeiță la Premiile Laureus. Statul român i-a pregătit alte onoruri

Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci (64 de ani) a fost premiată la Oscarurile sportului, Premiile Laureus, de la Monte Carlo. „Zeița de la Montreal” face parte din juriul care premiază anual excelența în sport.

La 50 de ani de când a obţinut primul 10 olimpic din istoria gimasticii, Nadia Comăneci a fost premiată de celebra organizaţie Laureus cu trofeul pentru întreaga activitate.

Vizibil emoţionată Nadia a vorbit despre modul în care rezultatele obţinute la Olimpiada de la Montreal din 1976 i-au schimbat viaţa.

Nadia Comăneci a cucerit trei medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1976 și alte două la Jocurile din 1980, de la Moscova. Ea a devenit în anul 2000 membru fondator al Academiei Sportive Laureus și a avut un rol vital în dezvoltarea mișcării, promovând în toată lumea programe care susțin diferite comunități, folosind sportul pentru a îmbunătăți rezultatele și oportunitățile pentru tinerii aflați în situații de risc.

„Când a trebuit să concurez la paralele, nu m-am simțit chiar atât de nesigură. Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu. Mai ales venind din partea dumneavoastră, care m-ați salvat. Aș spune că este aniversarea celor cinci note de 10 perfecte, pentru că 50 de ani pare o perioadă atât de îndepărtată. Eram doar o fetiță care își urma pasiunea. 17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul”, a spus Nadia.

În România se celebrează anul Nadia Comăneci. La 10 iulie 2025, președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea anului 2026 ca „Anul Nadia Comăneci”, pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la legendarele performanțe ale gimnastei române la cea de-a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară, desfășurate în 1976, la Montreal, prima notă de 10 obținută în gimnastica mondială. În cadrul acestui proiect vor fi organizate mai multe evenimente pe perioada anului 2026, Comitetul Olimpic și Sportiv Român fiind coordonatorul acestora.

Magnatul Ion Țiriac face o sală pentru Nadia, iar Președinția ar urma să-i acorde Steaua României, cea mai importantă distincție oferită de statul român.