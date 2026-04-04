„Fata care a inventat perfecțiunea!” Gazzetta dello Sport îi aduce tribut Nadiei Comăneci: material de senzație dedicat româncei

Anul 1976 rămâne pentru totdeauna în memoria sportului mondial datorită Nadiei Comăneci, gimnasta care a redefinit perfecțiunea la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Acum, la 64 de ani, „Zeița de la Montreal” primește un omagiu special în SportWeek, suplimentul săptămânal al celebrului cotidian italian La Gazzetta dello Sport, care sărbătorește 130 de ani de existență.

Paginile 76-77 îi sunt dedicate integral Nadiei, sub titlul sugestiv „Fata care a inventat perfecțiunea”, amintind momentul în care performanța sa istorică a captivat lumea întreagă. În paralel cu ediția tipărită din 30 octombrie, italienii lansează și o carte ce explorează cariera și legendarul succes al gimnastei române.

„Niciodată nu mai văzusem asemenea perfecțiune la o gimnastă de 1,52 metri și 40 de kilograme. Cel puțin până când Nadia Comăneci, o româncă cu tată mecanic și mamă funcționară, a pășit pe podea la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

„Nadia Comăneci poate fi văzută în fața unui neverosimil 10!”

Avea 14 ani și jumătate, dar trăia din gimnastică și se pregătea neobosit de la șapte ani, antrenată de Bela Karolyi. În Canada, la un an după Campionatele Europene care au dezvăluit-o lumii și unde ea a câștigat cinci medalii, trei dintre ele de aur, a devenit prima gimnastă notată cu «10». A obținut un total de șapte medalii, câștigând trei de aur (la individual compus, paralele și bârnă), una de argint (la echipe) și una de bronz (la sol)!”, au rememorat italienii.

Italienii au celebrat și performanța istorică realizată în Canada

„Organizatori slabi. Nimeni nu îi avertizase că va sosi sportivul perfect, așa că tabela de marcaj nu includea zeci. În mai multe cadre, Comăneci poate fi văzută în fața unui neverosimil «10». Într-adevăr, și asta e istorie!

La Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, campioana și-a repetat medalia de aur la bârnă, câștigând și la sol, dar, din 1981 încoace, evenimentele personale le-au depășit pe cele sportive!”, s-a mai scris în SportWeek.

Jurnaliștii din Cizmă nu au trecut cu vederea viața personală a Nadiei

„Mai întâi, a început o relație romantică cu Nicu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu. Opt ani mai târziu, a fugit în Statele Unite. O carte publicată în 2021, Nadia Comăneci și Poliția Secretă, relatează toate greutățile vieții sale de gimnastă sub regim!”, n-au scăpat din vedere jurnaliștii din Cizmă.

Nadia Comăneci a adunat 1,6% din cele 2.350 de voturi exprimate în sondajul online. Gimnasta noastră se situează pe poziția a 13-a în topul celor 20 de campioni legendari aleși de cotidianul roz. Clasamentul este condus de Michael Jordan, cu 19,1% din voturi, urmat îndeaproape de Roger Federer, care a obținut 17,2%.

Această comemorare face parte dintr-o ediție aniversară de colecție, care marchează 130 de ani de la prima apariție a La Gazzetta dello Sport, născută din fuziunea publicațiilor de ciclism Il Ciclista și La Tripletta. Revista aduce în prim-plan imagini iconice cu sportivi și echipe care au scris istoria competițiilor internaționale, iar alegerea Nadiei pentru paginile centrale reflectă impactul său durabil asupra lumii sportive.