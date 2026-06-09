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Nadia Comăneci a fost desemnată Ambasadoare a Maratonului UVT Liberty

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Multipla campioană olimpică, mondială și europeană la gimnastică va avea semnătura imprimată pe medaliile primite de participanții la cursa de 42 de kilometri de la Timișoara.

Nadia a participat la evenimentul de lansare a maratonului de la Timișoara (Foto: UVT Timișoara)
Nadia a participat la evenimentul de lansare a maratonului de la Timișoara (Foto: UVT Timișoara)

Într-un comunicat al organizatorilor s-a specificat: „Nadia Comăneci devine ambasadoarea UVT Liberty Marathon 2026, la 50 de ani de când scria istorie cu <<zecele perfect>> obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal. UVT Liberty Marathon, competiția de alergare pe șosea care s-a consacrat drept cel mai prestigios maraton din vestul României, continuă tradiția prin care mari campioni olimpici devin parte din povestea comunității de alergători din Timișoara. Pentru ediția a IX-a, care va avea loc în 3 și 4 octombrie 2026, ambasadoarea competiției este Nadia Comăneci, legenda care a schimbat pentru totdeauna istoria sportului mondial prin primul <<10 perfect>> obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal. Anunțul are o semnificație aparte, într-un an în care întreaga lume sportivă celebrează 50 de ani de la momentul care a redefinit excelența în sport și a transformat numele Nadiei Comăneci într-un simbol recunoscut pe toate continentele.”

Cum în fiecare an, medalia oferită la final alergătorilor poartă semnătura unui mare campion olimpic român, „transformând-o într-un simbol al curajului, perseverenței și performanței”, la Liberty Marathon 2026 va fi rândul Nadiei Comăneci.

Nadia a primit un tricou personalizat (Foto: UVT Timișoara)
Nadia a primit un tricou personalizat (Foto: UVT Timișoara)

Nadia face parte dintr-un club al campioanelor

Semnătura „Zeiței de la Montreal” se alătură astfel celor ale altor nume emblematice ale sportului românesc precum Constantina Diță, Simona Amânar, Camelia Potec, Andreea Răducan, Mihai Covaliu, Ana-Maria Brânză, Gabriela Szabo și Alina Dumitru.

Prezentă la evenimentul de anunțare a ambasadoarei UVT Liberty Marathon 2026, Nadia a spus: „Un campion devine campion când reușește să navigheze la o competiție într-o zi proastă, pentru că dacă totul este perfect și totul merge bine, este mult mai ușor. E bine să încerci să controlezi numai ce poți controla, dar și să ai plan B și plan C, când nu iese totul cum trebuie. Întotdeauna m-am gândit la ce pot oferi eu, ce știu că am pregătit la antrenament, am încercat să nu mă gândesc la presiunea din afară. Chiar dacă uneori simți că nu poți, dorința de a-ți testa limitele este reală și vrei să încerci, așa realizezi că poți mai mult. Perfecțiunea este un statut pe care îl are un campion care dorește să ajungă la excelență prin propriile puteri, prin talentul său propriu, este tocmai descoperirea acelui talent. Că este creativitatea, sau inovația, sau identificarea unor detalii performative ascunse la prima vedere, toate acestea stau la baza perfecțiunii. Unui campion nu îi este frică, chiar dacă poate avea uneori emoții. Faptul că pot să-i inspir pe alții prin rezultatele mele, înseamnă pentru mine că am avut și mi-am atins un scop. Felicitări UVT, mă bucur enorm să fiu prezentă ca ambasadoare UVT Liberty Marathon și mă bucur să fiu alături de rectorul UVT, Marilen Pirtea, și de Mihai Covaliu, președintele COSR.”

Ca de obicei, Nadia a dat multe autografe fanilor (Foto: UVT Timișoara)
Ca de obicei, Nadia a dat multe autografe fanilor (Foto: UVT Timișoara)

Covaliu: „Nadia este apreciată peste tot în lume”

Desemnarea Nadiei Comăneci drept ambasadoare a UVT Liberty Marathon a fost salutată și de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, partener al Universității de Vest din Timișoara: „2026 este un an special, un an în care aniversăm un sportiv imens, un sportiv planetar, cum i-am spus noi, pentru că Nadia nu este cunoscută și apreciată doar în România, ci peste tot în lume. Anul acesta i-a fost dedicat în întregime, pentru că aniversăm 50 de ani de la acel moment care a schimbat istoria sportului la nivel mondial, și spun acest lucru pentru că este primul sportiv din lume care, printr-un exercițiu, prin evoluția ei la Jocurile Olimpice, a atins perfecțiunea, a obținut acel scor perfect pe care tabela nu era pregătită să-l arate, iar de atunci Nadia a marcat momentul în care un sportiv a ajuns să obțină nota maximă, nota perfectă, care a intrat în istorie. Iată că, după 50 de ani, suntem în momentul în care putem să ne bucurăm împreună pentru că un sportiv din România, Nadia Comăneci, a fost acel sportiv care a schimbat istoria, în sportul mondial. COSR se bucură de parteneriatul cu UVT, un parteneriat aproape de sufletul nostru, pentru că la UVT sunt oameni care iubesc sportul, care an de an organizează acest maraton. Pentru noi este o onoare și o bucurie că suntem parteneri și putem aduce sportivi și mari performeri ai României pentru a fi ambasadori ai UVT Liberty Marathon, așa cum este în acest an, cu atât mai onorant, când Nadia Comăneci este ambasadoarea acestui eveniment, care sunt convins că va fi de foarte mare succes.”

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Vor fi organizate curse pentru toate vârstele

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, a afirmat că ediția 2026 a a maratonului poartă numele celei mai importante sportive românce, binecunoscută pe toate continentele: „Într-un an aniversar, la 50 de ani de când zecele legendar a apărut simbolizat pe tabela de la Montreal, Nadia Comăneci este ambasadoarea ediției 2026 a UVT Liberty Marathon. Organizăm a noua ediție a maratonului libertății la Timișoara și, ca în fiecare an, desemnăm un campion olimpic, alături de COSR, ca ambasador al competiției. Anul acesta, Nadia Comăneci va fi imaginea maratonului, va semna medalia maratonului și va pune o semnătură pe diplomele și însemnele celor peste cinci mii de participanți la UVT Liberty Marathon. Cum spunem de fiecare dată, va fi o sărbătoare a libertății, a sportului, a fair-play-ului, a ambiției, a muncii, a perseverenței, a spiritului de echipă și, până la urmă, chiar a distracției. Dincolo de sport, în sine, dincolo de alergarea pe traseul maratonului din Timișoara, mai sunt multe alte mesaje pe care le transmitem, legate de implicare socială, eliberare, depășirea limitelor, cu care noi îi învățăm pe studenți la UVT, pentru a deveni cetățeni buni ai țării și orașelor în care vor trăi.”

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UVT Liberty Marathon se va desfășura în 3 și 4 octombrie 2026, la Timișoara. În program vor fi probe accesibile pentru orice nivel de pregătire, de la 2 la 42 km.

Nadia s-a fotografiat alături de organizatorii maratonului (Foto: UVT Timișoara)
Nadia s-a fotografiat alături de organizatorii maratonului (Foto: UVT Timișoara)

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