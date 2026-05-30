„Zeița de la Montreal” a fost decorată de Nicușor Dan: „Când cineva îmi spunea «nu poți», găseam o cale”. Ce i-a transmis Nicușor Dan

La jumătate de secol de la performanța care a schimbat istoria gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci a fost recompensată cu cea mai înaltă distincție a statului român.

Sâmbătă, președintele Nicușor Dan i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, printr-un decret oficial.

Decorarea are loc în anul în care se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, competiție la care Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din lume care a primit nota maximă de 10, reușită obținută la doar 14 ani.

„Sportul ne conectează și ne face să vorbim aceeași limbă!”

Potrivit Administrației Prezidențiale, distincția reprezintă o recunoaștere a contribuției extraordinare pe care fosta mare campioană a avut-o la promovarea imaginii României în lume.

Nadia Comăneci a rememorat începuturile carierei sale și a transmis un mesaj puternic pentru copiii din România.

„Vă mulțumesc din suflet pentru această onoare extraordinară! Mă bucur că îi pot avea alături de mine pe membrii familiei mele și pe toți cei care m-au susținut în acești ani de muncă.

Povestea mea a început de la o fetiță de 6 ani care și-a găsit pasiunea într-o sală de gimnastică. Eram o fetiță timidă, dar foarte curajoasă. Ori de câte ori cineva îmi spunea «nu poți să faci lucrul acesta», eu găseam întotdeauna o cale să demonstrez că se poate. Însă nu am făcut nimic singură; am avut o întreagă echipă în spate care m-a susținut la fiecare pas.

Dorința mea este ca în acest an de sărbătoare să le transmit copiilor curajul de a-și căuta propriile limite în tot ceea ce reprezintă pasiunea lor. Îmi doresc ca ei să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu datorită sportului și ce uși extraordinare mi s-au deschis. Până și pe soțul meu l-am cunoscut peste ocean tot datorită sportului. Sportul ne conectează și ne face să vorbim, pretutindeni, aceeași limbă. Vă mulțumesc din suflet!”, a transmis Nadia Comăneci, la acceptarea distincției.

În discursul său, președintele Nicușor Dan a explicat ce înseamnă cu adevărat excelența.

„Ce înseamnă, de fapt, excepțional? Dacă ne uităm la știri, vedem că ieri s-au întâmplat o sută de lucruri „excepționale”. Cumva, am pierdut simțul măsurii în limbă, iar acest lucru nu cred că este benefic pentru societate. În schimb, ceea ce ați realizat dumneavoastră este cu adevărat excepțional”, i s-a adresat Nicușor Dan legendarei gimnaste.

Președintele i-a mulțumit Nădiei Comăneci pentru modelul pe care îl oferă tinerelor generații.

„Vă felicit pentru că, deși în sport gloria se obține la vârste foarte fragede, la tinerețe, dumneavoastră nu ați fost doborâtă de această faimă uriașă. Ați rămas un om care promovează gimnastica, sportul și toate valorile asociate lui: munca, fair-play-ul și spiritul de echipă”, a adăugat șeful statului.