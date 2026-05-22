Mutare spectaculoasă la cererea lui Cristi Chivu! Inter negociază transferul celui mai scump portar din istoria fotbalului

Inter Milano este în căutarea unui nou portar pentru sezonul viitor, în contextul în care Yann Sommer se apropie de plecarea de la echipă. Italienii vor să aducă un goalkeeper cu experiență, care să poată intra direct în lupta pentru postul de titular.

Prima variantă luată în calcul a fost Guglielmo Vicario, însă transferul portarului de la Tottenham a devenit prea scump pentru reprezentanții clubului din Cizmă.

După ce negocierile s-au blocat, Inter s-a orientat către Kepa Arrizabalaga. Portarul spaniol se află acum la Arsenal, dar nu a fost titular de bază, fiind folosit mai rar decât David Raya.

Chiar și așa, Kepa rămâne un nume important în fotbalul european. El încă deține recordul pentru cel mai scump portar din istorie, după ce Chelsea a plătit 80 de milioane de euro pentru transferul său, în 2018.

În cariera sa, spaniolul a mai trecut pe la Real Madrid și Bournemouth, iar în palmares are două trofee UEFA Champions League, câștigate cu Chelsea și Real Madrid.