Cristi Chivu, direct în istoria fotbalului italian. Inter e campioană în Serie A, cu românul la timonă

Cristi Chivu a scris istorie la Inter, la primul sezon ca antrenor al marii echipe italiene. Cvasi-debutant în fotbalul de seniori, tehnicianul român a câștigat titlul, milanezii fiind matematic campioni, cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Reșițeanul a preluat o echipă în degringoladă, care pierduse în stagiunea precedentă atât Il Scudetto, cât și Cupa Italiei și, mai mult, fusese umilită în finala Ligii Campionilor. Nimeni nu-i dădea vreo șansă pentru a pune pe picioare o echipă debusolată, însă Chivu a strâns din dinți, și-a apropiat jucătorii, iar aceștia l-au răsplătit cu un titlu uriaș. Cristi devine astfel primul român care cucerește titlul într-un campionat din Top 5 Europa și, în plus, e doar a doua persoană din istoria Serie A care reușește să câștige campionatul atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Etapa a 35-a a fost perfectă pentru Inter. Mai întâi, campioana Napoli s-a împiedicat pe terenul lui Como (0-0), apoi AC Milan a pierdut la Sassuolo (0-2). Pentru nerazzurri, o remiză cu Parma, acasă, era suficientă pentru securizarea celui de-al 21-lea titlu din istorie. Însă formația lui Cristi Chivu nu s-a mulțumit doar cu o remiză de salon și a învins (2-0), pentru a face și mai dulce sărbătoarea.

Turul orașului, într-un autocar descoperit

Victoria a adus o bucurie de nedescris în rândul suporterilor, veniți din toate colțurile Italiei. Cum pe arenă n-au încăput decât 80.000 de fani, alte zeci de mii au urmărit meciul din Piața Domului, din curtea stadionului sau din cafenelele din oraș. Toată suflarea interistă se va reuni apoi în celebra piață din Milano pentru a aclama un succes puțin scontat. Nerazzurrii au programat un marș triumfal, într-un autocar descoperit, cu care vor face turul orașului. Și cine va sta în fruntea acestuia? Ați ghicit, românul Cristi Chivu!

Românul a devenit primul antrenor străin care câștigă Serie A, după 16 ani. Ultimul care a reușit a fost Jose Mourinho, tot cu Inter, în sezonul 2009/2010, atunci când pe teren se afla și Cristi Chivu.