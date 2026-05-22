Video Jaf surprins în direct: un jurnalist sportiv a fost amenințat cu arma în timpul unei transmisiuni live

Un jurnalist sportiv mexican a fost amenințat cu arma și jefuit în timpul unei transmisiuni live desfășurate în apropierea unei locații a Cupei Mondiale.

Jurnalistul Fernando Vargas realiza un interviu live pentru emisiunea Activo Deportes, „Bla, bla, bla deportivo”, din mașina sa, aflată într-o benzinărie din orașul Cuernavaca, aflat în statul mexican Morelos, la sud de Mexico City și care urmează să găzduiască meciul de deschidere al Cupei Mondiale în mai puțin de o lună, scrie Daily Mail.

Chiar în timpul interviului, ușa de pe partea șoferului a mașinii lui Vargas a fost deschisă de un bărbat înarmat. În timpul transmisiunii, s-a auzit cum agresorul încarcă arma și spune: „Cheile, repede. Cheile, telefoanele și portofelele, repede.”

Moderatorul emisiunii, Ed Martinez, privea șocat în timp ce Vargas a luat calm mai multe obiecte, inclusiv telefonul, înainte de a ieși din mașină. Vargas, care este și director de comunicare al Ligii Profesionale de Baschet din Mexic, a fost auzit spunându-i atacatorului: „Calmează-te, calmează-te.”

Înregistrarea video s-a întrerupt în momentul în care Vargas și agresorul au continuat să vorbească în timpul incidentului.

În momentul de față, nu este clar dacă hoțul a știut că Vargas era în direct la televiziune și transmitea în timp real întregul incident. Ulterior, Martinez a postat pe Instagram că Vargas a trecut prin întreaga întâmplare fără răni, însă i-au fost furate telefonul, portofelul și mașina.

„Din fericire, este în siguranță, dar foarte speriat”, a scris Martinez în postare. „Dacă cineva îl recunoaște pe individul din videoclip, vă rugăm să ne ajutați și să îl raportați autorităților. S-a întâmplat în Morelos.”

În prezent nu există informații privind efectuarea vreunei arestări. Incidentul a avut loc marți.