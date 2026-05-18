Video Delir la Milano. 400.000 de oameni au ieșit pe străzi pentru a sărbători eventul Interului. Chivu, cu casca pe cap!

Potrivit martorilor oculari, peste 400.000 de oameni au făcut duminică seară, 17 mai, o coloană de stadionul San Siro până la Domul din Milano, pentru a sărbători eventul echipei de fotbal Inter, pregătită de Cristian Chivu (45 de ani). O paradă de opt kilometri pe străzile din Milano. Pentru Inter a fost al 21-lea scudetto și cea de-a 10-a Cupă a Italiei.

Ca tot anul, Cristian Chivu a condus autobuzul din primul rând: cele două cupe îi străluceau în mâini și toți le sărutau pe rând. El a purtat și casca din perioada în care era jucător, nevoit atunci să o pună pe cap pentru a se proteja, după ce a suferit o gravă accidentare.

La dreapta lui Chivu a stat vicecăpitanul Barella și căpitanul Lautaro, înfășurat în Albiceleste, steagul argentinian.

În etapa a 37-a, duminică la prânz la meciul de acasă cu Verona (scor 1-1), Chivu și jucătorii săi au primit medaliile. Modest și timid, antrenorul român nu și-a dorit să iasă în evidență: „Nu am vrut să ridic trofeul. Este un moment pentru jucători, dar m-au împins…”. Până la urmă, s-a pozat cu ambele trofee, pe gazon.

Antrenorul nerazzurrilor s-a bucurat însă din tot sufletul pentru primul său sezon plin: „Să adun echipa după anul trecut nu a fost ușor, dar am făcut-o genial. Meciurile cu Roma și Como au fost cele mai importante”. Viciul asumat l-a însoțit și astăzi: „Țigări? Am fumat deja câteva…”.