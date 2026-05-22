„Iranul își supraestimează cărțile”. Emiratele Arabe Unite vorbesc despre șansele unui acord al Teheranului cu SUA

Există o „șansă de 50-50” ca Statele Unite și Iranul să ajungă la un acord de pace, a declarat vineri consilierul prezidențial al Emiratelor Arabe Unite, Anwar Gargash, avertizând că Teheranul are tendința de a-și „supraestima cărțile” de joc.

Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor tensionate dintre Washington și Teheran, după ce la începutul lunii aprilie Pakistanul a mediat o încetare a focului menită să pună capăt conflictului.

Cu toate acestea, discuțiile privind un acord de pace pe termen lung și redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz nu au produs până acum rezultate concrete, conform Reuters.

„Există o șansă de 50-50 să ajungem la un acord. Îngrijorarea mea este că iranienii au negociat întotdeauna dintr-o poziție exagerată”, a declarat Anwar Gargash în cadrul conferinței Globsec Forum, desfășurate la Praga.

Oficialul din Emiratele Arabe Unite a afirmat că Iranul a ratat în trecut numeroase oportunități diplomatice din cauza modului în care și-a evaluat poziția de negociere.

„Nu este ceva nou. De-a lungul anilor au ratat multe oportunități din cauza tendinței de a-și supraestima cărțile. Sper că nu vor face asta și de data aceasta”, a spus Gargash.

Acesta a subliniat că regiunea are nevoie de o soluție politică durabilă și a avertizat că un nou val de atacuri militare ar agrava și mai mult tensiunile.

Simpla obținere a unei încetări a focului fără rezolvarea problemelor de fond riscă să pregătească terenul pentru un nou conflict, spune el.

„Nu asta căutăm”, a adăugat el.

În timpul conflictului, Iranul a lansat în repetate rânduri atacuri asupra unor ținte din Emiratele Arabe Unite, inclusiv asupra infrastructurii civile și în apropierea facilităților militare americane din regiune. Autoritățile de la Abu Dhabi au anunțat că loviturile cu drone și rachete au afectat instalații energetice, unități de desalinizare și zone din apropierea capitalei și a orașului Dubai.

Anwar Gargash a avertizat că orice tentativă de control asupra Strâmtorii Ormuz ar reprezenta un precedent periculos și ar transforma ruta maritimă într-un instrument geopolitic de presiune.

Oficialul a atras atenția că modificarea actualului statut al strâmtorii ar avea consecințe economice și energetice globale, inclusiv pentru Europa, solicitând statelor europene să trateze situația ca pe o problemă direct legată de propria securitate energetică.