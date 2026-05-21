Chivu n-a renunțat la țigări nici la petrecerea de titlu. Imaginea pe care antrenorul și-ar fi dorit să n-o vadă pe contul oficial de Instagram al Interului

Curg laudele la adresa lui Cristian Chivu (45 de ani) în România, dar mai ales în Italia. Pe rețelele de socializare, stilul direct și simpatic al românului a cucerit Peninsula.

Inter Milano profită din plin de popularitatea antrenorului său, care astă-vară era privit cu neîncredere de multă lume. După ce a reușit eventul, reșițeanul i-a convins pe toți și este erou în Serie A.

O postare făcută de club pe contul oficial de Instagram conține mesajul „Our Chivu” („Chivu al nostru”) și îl arată pe Cristi în diferite ipostaze, la petrecerea de titlu, de duminică seară.

Într-una dintre fotografii, surprins în autocar, tehnicianul lasă să i se vadă în public viciul recunoscut, dar ținut în privat: ține în mâna stângă un pachet cu țigări și o brichetă. Pe cap are vestita cască din perioada în care era jucător.

Tehnicianul reșițean nu și-a ascuns slăbiciunea pentru țigări. Nu le lasă nici în pauza meciurilor.

S-a apucat de tânăr să fumeze. La echipa națională, fiind coleg de cameră cu Hagi, a recunoscut că îi era rușine să pufăie lângă starul „tricolorilor”.

„Eu am fumat de mic, de la 18 ani. Ba nu, de la Ajax am început. M-am mai prostit la Craiova. Când am plecat la Amsterdam, mi-am luat un cartuș. Nu știu de ce, că nu fumam. 6 luni cât am stat la hotel am fumat.

Nu fumam de față cu Hagi și Popescu. Cu Hagi nu aș fuma nici acum, deși știe că fumez. Cu Popescu fumez, nu mă mai ascund de el. Dar de față cu Hagi nu pot.

Asta aș fi făcut și de față cu tata. Pe Hagi îl apreciez foarte mult. Gică, pentru mine, e wow. Pasiunea pe care o are e wow. Am un mare respect. Nu mergeam la baie când stăteam cu el în cameră, din respect pentru el. Era un respect dus la extrem.

Cu Gică coleg de cameră nu vorbeam neîntrebat. Îmi era rușine. El făcea ultimul masaj, înainte de culcare. La Gică venea ultimul maseurul. Adormea în timp ce îi făcea masaj. Atunci mă duceam repede la baie”, recunoștea Chivu.