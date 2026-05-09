„Acesta este zecele meu perfect!”. Puștiul care a ajuns în finala Românii au Talent, după ce a realizat tabloul Nadiei Comăneci din pese LEGO. Celebra gimnastă a reacționat

Tânărul Albert Oprea a reușit să obțină calificarea în finala emisiunii Românii au Talent, după un număr impresionant. Acesta a realizat tabloul celebrei gimnaste, Nadia Comăneci, exclusiv din piese de LEGO.

De asemenea, prestația tânărului din semifinala show-ului de telente a impresionat complet întregul juriu, format din Andra, Camern Tănase, Mihai Bobonete şi Andi Moisescu. Pe lângă obținerea calificării în ultimul act, cei patru mentori l-au propus pe Albert Oprea și pentru premiul de popularitate.

Momentul băiatului a ajuns și la Nadia Comăneci, care i-a transmis un mesaj de încurajare, prin intermediul rețelelor de socializare.

„M-ai emoţionat dragă Albert Oprea. Eşti o inspiraţie!”, a scris Nadia Comăneci, pe Facebook.

Cine este Albert Oprea?

Albert Oprea și-a transformat pasiunea pentru piese LEGO într-o formă de artă, construind diverse tablouri inedite. Totul a început în urmă cu patru ani, când avea o cantitate mare de piese, iar mama sa l-a încurajat să le folosească într-un mod creativ, în loc să le lase nefolosite sau să fie aruncate. Acest moment a fost punctul de pornire al primului său tablou, descoperind o pasiune.

Dincolo de talentul pentru creațiile LEGO, Albert Oprea are și alte abilități remarcabile: cântă la pian, rezolvă cubul Rubik cu ușurință și este foarte rapid la calcule matematice, conform protv.ro.