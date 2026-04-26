Duminică, 26 Aprilie 2026
Adevărul
Cu cine a fost zărită Nadia Comăneci la Madrid, în loja lui Ion Țiriac. Fosta gimnastă a devenit punctul de atracție în timpul partidei dintre Cristian și Gauff

Jaqueline Cristian s-a oprit în turul anterior optimilor la Madrid Open, după ce a pierdut în fața liderului mondial, Aryna Sabalenka. Meciul a fost controlat de jucătoarea din Belarus, care s-a impus fără complicații, în două seturi, 6-1, 6-4, după aproximativ o oră și jumătate de joc.

Nadia Comăneci a stat la loja lui Ion Țiriac Foto/Mediafax

Chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit, românca a avut susținere deplină din tribune. Printre cei prezenți s-au numărat Nadia Comăneci și Ion Țiriac, care au urmărit partida de pe arena centrală. Nadia a venit împreună cu soțul ei, Bart Conner, și au stat în loja lui Țiriac.

În timpul meciului, fosta mare gimnastă a discutat și cu Natalia Tsobanian, soția lui Gerard Tsobanian, cel care conduce turneul de la Madrid și este un apropiat al lui Țiriac în lumea tenisului.

Nadia a fost acompaniată de Ion Țiriac Foto/Mediafax

Legătura profundă dintre Tsobanian și Ion Țiriac

Gerard Tsobanian are o legătură veche cu Ion Țiriac, încă dinainte ca acesta să devină un nume mare în tenis și afaceri. Tatăl lui Tsobanian, un armean care l-a ajutat pe Țiriac la începuturile carierei, în 1960, l-a rugat înainte să moară să aibă grijă de fiul său. Țiriac și-a respectat promisiunea și l-a sprijinit pe Gerard să ajungă un om important în lumea tenisului.

În timp, Tsobanian a ajuns într-o poziție de top, inclusiv vicepreședinte la IMG, compania care a cumpărat turneul de la Madrid. El a avut și un rol important în mai multe decizii luate de Ion Țiriac, legate de tenis: l-a încurajat pe Țiriac să-i ofere un wild-card lui Novak Djokovic la început de carieră, a venit cu ideea zgurii albastre la Madrid și a schimbat inclusiv conceptul de pe arena Manolo Santana de la Caja Magica, unde a înlocuit copiii de mingi cu top modele din întreaga lume.

