Cu cine a fost zărită Nadia Comăneci la Madrid, în loja lui Ion Țiriac. Fosta gimnastă a devenit punctul de atracție în timpul partidei dintre Cristian și Gauff

Jaqueline Cristian s-a oprit în turul anterior optimilor la Madrid Open, după ce a pierdut în fața liderului mondial, Aryna Sabalenka. Meciul a fost controlat de jucătoarea din Belarus, care s-a impus fără complicații, în două seturi, 6-1, 6-4, după aproximativ o oră și jumătate de joc.

Chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit, românca a avut susținere deplină din tribune. Printre cei prezenți s-au numărat Nadia Comăneci și Ion Țiriac, care au urmărit partida de pe arena centrală. Nadia a venit împreună cu soțul ei, Bart Conner, și au stat în loja lui Țiriac.

În timpul meciului, fosta mare gimnastă a discutat și cu Natalia Tsobanian, soția lui Gerard Tsobanian, cel care conduce turneul de la Madrid și este un apropiat al lui Țiriac în lumea tenisului.

Legătura profundă dintre Tsobanian și Ion Țiriac

Gerard Tsobanian are o legătură veche cu Ion Țiriac, încă dinainte ca acesta să devină un nume mare în tenis și afaceri. Tatăl lui Tsobanian, un armean care l-a ajutat pe Țiriac la începuturile carierei, în 1960, l-a rugat înainte să moară să aibă grijă de fiul său. Țiriac și-a respectat promisiunea și l-a sprijinit pe Gerard să ajungă un om important în lumea tenisului.

În timp, Tsobanian a ajuns într-o poziție de top, inclusiv vicepreședinte la IMG, compania care a cumpărat turneul de la Madrid. El a avut și un rol important în mai multe decizii luate de Ion Țiriac, legate de tenis: l-a încurajat pe Țiriac să-i ofere un wild-card lui Novak Djokovic la început de carieră, a venit cu ideea zgurii albastre la Madrid și a schimbat inclusiv conceptul de pe arena Manolo Santana de la Caja Magica, unde a înlocuit copiii de mingi cu top modele din întreaga lume.