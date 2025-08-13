Motivul pentru care Cornel Dinu n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate. Drama Procurorului: „Îmi aștept sfârșitul”

La 77 de ani, vârstă împlinită pe 2 august, fostul mare fotbalist dinamovist Cornel Dinu refuză să mai iasă din casă, deși diverși prieteni și cunoscuți și-au exprimat dorința de a-l înveseli. Procurorul locuiește într-o zonă centrală a Capitalei, mai exact într-o vilă situată în vecinătatea sediului TVR.

Cu sănătatea șubrezită de trecerea anilor și măcinat și de o stare de depresie acută, Cornel Dinu s-a izolat în propria locuintă de circa un an și jumătate. A părăsit incinta doar pentru a merge la spital. De asemenea, fiul său, Corneluș, îi provoacă uneori dureri de cap.

Personaj dramatic, eruditul Cornel Dinu nu se ferește de cuvinte mari, atunci când își descrie situația.

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le-am.

Face foarte bine (n.r. – ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua. Și acum mă pregăteam să încerc să dorm o jumătate de oră.

A fost Mircea Lucescu zilele trecute pe la mine în vizită să mă vadă, să mă invite chiar să mergem la un meci Rapid cu Botoșani. Dar prefer să stau cu câinii mei. A fost la câteva zile după ziua mea”, s-a destăinuit Cornel Dinu pentru fanatik.ro.

Socotit unul dintre cei doi câini de pe stema clubului Dinamo, fostul stoper are la activ 454 de meciuri pentru Dinamo. A adunat șase titluri de campion al României, la care se adaugă patru Cupe ale României (două ca fotbalist, două ca antrenor).