Cornel Dinu, la 77 de ani. Chinuit de boli, insomnii și depresie, „Procurorul” s-a rupt de lume de un an și jumătate

Cornel Dinu, unul dintre cei mai mai jucători ai lui Dinamo și ai fotbalului românesc, a împlinit astăzi 77 de ani. Bătrânețea îi dă însă bătăi de cap ”Procurorului”, a cărui stare de sănătate s-a deteriorat mai ales după ce și-a pierdut soția.

”În septembrie anul trecut, de la niște somnifere prescrise am avut niște crize, căzând aproape fatal. Astfel, am și stat cu operația de coxartroză vreo două luni în spital la Elias”, a dezvăluit Cornel Dinu în urmă cu câteva luni, pentru Golazo. Fostul mare fotbalist dinamovist a mers mai departe, și a declarat că nu mai iese decât în curte de mai bine de un an.

”Nici nu mă mai regăsesc în lumea de azi și de un an și jumătate nu am mai ieșit decât prin curte. Dar am mereu lângă mine două suflete miraculoase, Golden Retriver-ul Merlin și zăpăcita bișon Margot. Companioni ades mai buni decât oamenii”, a completat Cornel Dinu, care, de 3 ani se luptă cu ”o insomnie mistuitoare”.

După decesul soției, a căzut într-o semi-depresie

Cristi Borcea, fostul conducător al clubului Dinamo, a oferit acum detalii despre starea de sănătate a fostului mare internațional român. ”Pe mine Cornel Dinu m-a crescut. O să îl sun mai încolo. E mai importantă ziua lui Cornel Dinu, decât Dinamo - FCSB. E omul care m-a crescut și m-a învățat ce înseamnă Dinamo București. Noi am trecut și prin momente grele împreună. Când am venit noi la Dinamo, echipa era pe locul 12. Era aproape de desființare și am reușit să salvăm clubul.

Vreau să îi urez multă sănătate! Marea mea durere e că nu am reușit să îl mai scot din casă. Stă mai mult în casă. După decesul soției, a căzut așa într-o semi-depresie”, a declarat Cristi Borcea, la DigiSport.

Cornel Dinu a evoluat întreaga carieră de jucător la clubul din Ștefan cel Mare, după ce a debutat în fotbal la juniorii lui Metalul Târgoviște. ”Procurorul” a adunat peste 450 de meciuri în tricoul alb-roșu și a câștigat șase titluri de campion. Apoi a trecut pe banca tehnică, câștigând două campionate.