Moment unic tată-fiu. Lebron și Bronny James au intrat în istoria baschetului, împărțind terenul pentru prima dată: „Cel mai nebunesc lucru care s-a întâmplat!”

Legendarul LeBron James și fiul său Bronny James, în vârstă de 41, respectiv 21 de ani, au înregistrat un moment istoric în baschetul american. Cei doi au împărțit terenul, într-un meci oficial din play-off-ul NBA.

Momentul special tată-fiu s-a produs în Meciul 1, la Los Angeles, în timpul desfășurării duelului dintre Lakers și Houston Rockets, scor final 107-98.

Bronny James a fost introdus în teren la începutul celui de-al doilea sfert al partidei, legendarul LeBron aflându-se deja în joc, având un rol extrem de important în victoria echipei gazdă.

„Cel mai nebunesc lucru care mi s-a întâmplat vreodată în cariera mea!”

Bronny a evoluat timp de patru minute, în timp ce tatăl său a asigurat victoria echipei sâmbătă seară, trecându-și în cont nu mai puțin de 19 puncte, 8 recuperări și 13 pase decisive.

„Eram pe teren cu fiul meu într-un meci de play-off. Probabil că este cel mai nebunesc lucru care mi s-a întâmplat vreodată în cariera mea. A fost pur și simplu tare să fiu acolo cu el, fratele și sora lui, mama lui în clădire și bunica lui... este o nebunie. Mama mea își poate urmări fiul și nepotul în timpul play-off-urilor. Este o nebunie!”, a admis LeBron James, la finalul partidei cu Houston Rockets.

A doua partidă dintre Lakers și Houston Rockets se va disputa miercuri dimineața, la ora 05:30 (ora României), tot în Los Angeles.

Eroul serii: prestație perfectă a lui Luke Kennard în absența vedetelor

Meciul a fost afectat de mai multe absențe importante din ambele echipe. Luka Doncic și Austin Reaves nu au putut juca încă de la începutul lunii aprilie, iar Kevin Durant a fost scos din lot chiar înainte de partidă din cauza unei accidentări la genunchi.

În acest context, cel mai bun jucător al serii a fost Luke Kennard, care a făcut un meci excelent. El a reușit 27 de puncte, cel mai mare total al său din playoff, și a avut o evoluție perfectă de la trei puncte, cu 5 aruncări transformate din 5 încercări.