Chicago Bulls a dat afară un baschetbalist care a făcut comentarii împotriva homosexualilor. Cine este Jaden Ivey

Clubul american de baschet Chicago Bulls l-a concediat pe jucătorul Jaden Ivey, după ce acesta a criticat sprijinul oferit de NBA pentru comunitatea LGBTQ+. Într-o scurtă declarație, Bulls au explicat că sportivul de 24 de ani a fost exclus pentru „conduită dăunătoare echipei”.

Decizia a venit după ce Ivey a atacat NBA, liga nord-americană de baschet, pentru sprijinul oferit pentru Luna Mândriei. „Proclamă Luna Mândriei în NBA. O proclamă. O arată lumii. Spun: «Alăturați-vă nouă pentru Luna Mândriei», pentru a celebra nedreptatea”, a spus Ivey, într-un live pe Instagram.

„O proclamă. O proclamă pe panouri publicitare. O proclamă pe străzi: nedreptate. Deci, cum putem să nu vorbim despre dreptate?”, a adăugat acesta.

Ivey, care a sosit la Chicago acum două luni după un schimb cu Detroit Pistons, a criticat și catolicismul, într-un alt interviu. „Catolicismul este o religie falsă. Și nu este adevărata doctrină a lui Hristos. Nu duce la mântuire în Isus Hristos”, a comentat el.

Ivey, un fundaș de 1,93 m, fiul antrenoarei Niele Ivey (Universitatea Notre Dame) și al unui fost jucător din NFL, a fost recrutat de Detroit în draftul din 2022, după doi ani petrecuți la Universitatea Purdue. În patru sezoane NBA, la Pistons și Bulls, a avut o medie de 14,8 puncte, 3,5 recuperări și 4 pase decisive.