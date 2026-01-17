Moment emoționant la Europenele de patinaj artistic! Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, pe gheață, după programul liber. Prestație urmată de aplauze răsunătoare

Julia Sauter, reprezentanta României în patinajul artistic, a încheiat pe locul 11 Campionatele Europene de la Sheffield, Marea Britanie.

După programul scurt, unde a adunat doar 52,53 puncte și a ocupat poziția 18, Julia a demonstrat determinare și talent în programul liber, terminând pe locul 6 cu 121,94 puncte și totalizând 174,37 puncte. Această evoluție i-a asigurat un rezultat solid, chiar dacă nu a depășit recordul personal, locul 7 obținut anul trecut.

Ropote de aplauze pentru reprezentanta României la Europene

La finalul competiției, emoțiile au copleșit-o pe sportivă, care a izbucnit în lacrimi pe gheață, în timp ce publicul aplauda sincer performanța ei.

Niina Petrokina își păstrează titlul european

Titlul european a fost câștigat pentru a doua oară consecutiv de estonianca Niina Petrokina, care a condus de la început și a acumulat 216,14 puncte.

Medalia de argint a revenit belgiencei Loena Hendrickx, cu 191,26 puncte, iar podiumul a fost completat de italianca Lara Naki Gutmann, care a totalizat 186,87 puncte.

Anastasiia Gurbanova, campioana din 2023 și a doua după programul scurt, a avut o evoluție sub așteptări în programul liber și a încheiat pe locul 5, cu 184,36 puncte.