Cine este Julia Sauter, patinatoarea care reprezinta România la JO de Iarnă 2026. Cu performanțe inedite, are trei job-uri pentru a se putea antrena. „Încerc să supraviețuiesc!”

Publicat:

Julia Sauter, 27 de ani, patinatoare germană legitimată la Corona Brașov, și-a asigurat miercuri, 26 martie, calificarea la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 de la Milano, Italia. Sportiva s-a clasat pe locul 16 în programul scurt de la Campionatul Mondial de Patinaj Artistic de la Boston, SUA, acumulând 59,88 de puncte.

Julia Sauter Foto/REUTERS
Julia Sauter Foto/REUTERS

Pentru a reprezenta însă România la JO, Julia trebuie să obțină cetățenia română, un proces care este în continuare în desfășurare, potrivit Radio România. Patinatoarea nu deține, momentan, un pașaport românesc, fapt ce este imperios necesar pentru participarea oficială la competiție.

Julia Sauter, însoțită în SUA de Simona Pungă, antrenor coordonator al secției de patinaj artistic de la Corona Brașov, se află printre cele 24 de finaliste care vor concura vineri, în Grupa 2, la programul liber. În cadrul programului scurt de joi, sportiva a oferit o evoluție foarte bună, fără greșeli majore, și la jumătatea concursului se afla chiar pe locul al doilea.

La TD Garden din Boston, americanca Alysa Liu a încheiat programul scurt pe primul loc, cu 74,58 de puncte, urmată de japoneza Mone Chiba, 73,44, și de americanca Isabeau Levito, 73,33. Cele 24 de sportive calificate, printre care și Sauter, au obținut și biletele pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, care vor avea loc la Milano - Cortina d’Ampezzo.

În cursa pentru locurile fruntașe la nivel european

Julia Sauter s-a născut pe 18 iunie 1997, la Weingarten, în landul Baden-Württemberg din Germania, și a început patinajul artistic în țara natală. Ca junioară, a concurat pentru Germania, iar în 2010 a intrat în contact cu Marius Negrea, fost patinator român, cu care se antrenează și astăzi, în Germania.

De-a lungul carierei, Sauter a participat la mai multe Campionate Europene de seniori, progresând constant: locul 35 în 2015 la Stockholm, 27 în 2016 la Bratislava, 25 în 2017 la Ostrava și 14 în 2019 la Minsk, după programul liber. Evoluția sa constantă o aduce acum aproape de pozițiile de podium la competițiile europene.

A fost sprijinită financiar pentru a ajunge la competiția din SUA

La Campionatele Europene de luna trecută, desfășurate la Tallinn, Julia a obținut cea mai bună performanță din istoria patinajului românesc feminin, terminând pe locul 7 la finala individuală. Pentru participarea la competiția recentă din SUA, sportiva a beneficiat exclusiv de sprijin financiar privat, deoarece Federația Română de Patinaj a fost dizolvată în 2018 din cauza neregulilor financiare. Astfel, atât Julia, cât și antrenorul ei, Marius Negrea, își acoperă o parte semnificativă a costurilor din propriul buzunar pentru a putea concura pe plan internațional.

„Lucrez în trei locuri de muncă ca să mă pot antrena!”

„Viața este scumpă și încerc să supraviețuiesc, să strâng bani pentru a face ce-mi place. Lucrez în trei locuri că să mă pot antrena în patinoare și să pot merge la competiții. Plătesc că să concurez pentru România!, declara Julia, pentru sport.ro.

Julia și antrenorul ei, Marius Negrea, au nevoie anual de aproximativ 15.000 de euro pentru a susține participarea la competițiile internaționale. Patinatoarea care reprezintă România încă din 2011, se pregătește în Germania

Căsătorită cu jucătorul de hochei pe gheață, Robbie Czarnik

Julia Sauter și Robbie Czarnik formează un cuplu strâns și se susțin reciproc, atât în viața personală, cât și în carierele sportive. Cei doi s-au cunoscut în 2019 în Statele Unite și s-au căsătorit în septembrie 2021. Robbie, jucător american de hochei pe gheață, s-a mutat în Germania ca să fie aproape de Julia, oferindu-i sprijin și stabilitate în timp ce ea concurează la nivel internațional pentru România.

