Moment emoționant în Grecia, pentru Răzvan Lucescu. Antrenorul lui PAOK a plecat direct de la meci spre România

PAOK Salonic a remizat alb aseară cu Panathinaikos în play-off-ul campionatului din Grecia, Răzvan Lucescu alegând să fie alături de elevii săi, chiar dacă tatăl său, Mircea Lucescu se află în stare foarte gravă, la Terapie Intensivă. Antrenorul de 57 de ani a plecat direct de la meci spre aeroport, unde îl aștepta o cursă specială care să-l ducă în România.

Cu o oră înainte de meciul de la Salonic, Răzvan Lucescu a fost primit cu aplauze de fanii de pe stadion, el fiind apoi încurajat de suporteri și de crainicul arenei cu câteva minute înainte de startul partidei. Cei care stau în spatele băncii de rezerve i-au strigat antrenorului român în engleză „Fii tare, Răzvan”. De asemenea, arbitrul polonez Damian Sylwestrzak i-a strâns mâna înaintea meciului și l-a încurajat.

Răzvan Lucescu a fost vizibil deprimat pe parcursul meciului, având un comportament total diferit față de obicei. A stat mai mult pe bancă și a urmărit meciul în tăcere, doar în ultimele minute ieșind să-și certe jucătorii.

Încurajat de Rafa Benitez

După fluierul de final al meciului, antrenorul advers Rafael Benitez i-a vorbit preț de câteva zeci de secunde lui Răzvan, urându-i recuperare rapidă tatălui său, din partea sa și a clubului Panathinaikos. Imediat după aceea, antrenorul lui PAOK și-a trimis secundul la conferința de presă și a plecat direct la aeroport, unde îl aștepta o cursă privată cu destinația România.

După un zbor de mai puțin de oră, Răzvan Lucescu a aterizat la Otopeni, unde a oferit și o scurtă declarație: "Ce aș putea să spun? E o situație grea, complicată. N-am mai multe... Sunt oamenii de la spital care vă vor da toate informațiile. Eu nu știu să vă explic acum". El se va alătura familiei, pentru a fi alături de Mircea Lucescu în aceste momente grele. Fostul selecționer a fost vizitat duminică seară de soția sa, Neli, de nora sa, Ana și de nepoata Marilu la spital. La ieșirea din unitatea medicală, Neli a izbucnit în lacrimi și nu a acordat vreo declarație jurnaliștilor prezenți în fața Spitalului Universitar.

O zi de reviriment, apoi declin rapid

Starea lui Mircea Lucescu este în continuare foarte gravă, antrenorul fiind internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar din București. Toate problemele au pornit duminică, atunci când selecționerul României s-a simțit rău în cantonament. Vineri, marele antrenor urma să fie externat, însă a suferit un infarct în timp ce i se făceau analizele finale.

După un reviriment de o zi, în care chiar a anunțat că la finalul lunii vrea să fie prezent la finala Cupei Greciei, în care joacă echipa fiului său, Răzvan Lucescu, starea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid. Din noapte trecută, antrenorul a fost mutat la Terapie Intensivă, după ce aritmiile cardiace nu au mai putut fi reglate cu ajutorul tratamentului.

Rogobete: "Din păcate, este în stare critică”

Ultima informație apărută despre starea medicală a lui Mircea Lucescu a venit aseară, din partea Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a precizat la Antena 3 CNN că legendarul tehnician este internat la terapie intensivă, iar evoluția din ultimele 48 de ore a fost nefavorabilă, cu o agravare semnificativă: "Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical", a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN.