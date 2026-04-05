Ministrul Alexandru Rogobete s-a interesat personal de starea lui Mircea Lucescu: „Este în stare critică”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, confirmă că starea fostului antrenor Mircea Lucescu s-a deteriorat în ultimele 24 de ore şi că este una critică.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a interesat personal de starea de sănătate a fostului antrenor al echipei naționale de fotbal, Mircea Lucescu, și a confirmat, duminică seară, că situația este gravă. Conform declarațiilor oficiale, starea lui s-a deteriorat semnificativ în ultimele 24-48 de ore, iar acesta se află acum internat în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).

„Din păcate, este în stare critică. Informațiile pe care le am și sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a precizat Alexandru Rogobete, într-o intervenție la Antena 3.

Ministrul a subliniat că fostul antrenor este supravegheat permanent de cadrele medicale și beneficiază de tratamente specializate pentru stabilizarea funcțiilor vitale.

Întrebat despre evoluția posibilă a stării sale, Alexandru Rogobete a fost rezervat: „Mi-e greu să mă pronunț sau să speculez cu privire la prognosticul medical”.

Mircea Lucescu a fost transferat în secția ATI în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, după ce aritmiile cardiace au devenit severe și organismul său nu a mai răspuns la tratament.