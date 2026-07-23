 Misiune grea pentru „U” Cluj, Brann a ajuns până în „16”-imile Europa League | adevarul.ro
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Misiune grea pentru „U” Cluj, Brann a ajuns până în „16”-imile Europa League

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După „dubla” cu Dinamo Kiev, una pierdută la loviturile de departajare, „U” Cluj continuă în Conference League. Formația transilvană va întâlni pe SK Brann (Norvegia), astăzi, la ora 20.00, pe stadionul din Sf. Gheorghe.

Clujenii au câștigat cu Farul în prima etapă a Superligii (Foto: sportpictures)
Clujenii au câștigat cu Farul în prima etapă a Superligii (Foto: sportpictures)

Dintre reprezentantele României în cea de-a treia competiție intercluburi continentală, valoric vorbind, cea mai avansată din punct de vedere al numărului de meciuri oficiale susținute în această vară este Universitatea Cluj. Formația din inima Transilvaniei a disputat Supercupa României (1-1 și 3-5 cu Universitatea Craiova), iar apoi a avut „dubla” cu Dinamo Kiev (0-0, 0-0 și 2-4) din turul 3 preliminar al Ligii Europa. În weekend, gruparea a câștigat (2-1) meciul de debut în ediția 2026/2027 a Superligii, iar antrenorul Cristiano Bergodi s-a declarat mulțumit de rezultat, în primul rând. „Cred că am făcut ceva deosebit în aceste partide. Dacă privim rezultatele, dincolo de penalty-urile cu Dinamo Kiev, sunt foarte mulțumit de ceea ce am văzut, chiar dacă am avut unele probleme, care au dus la improvizații. Astăzi s-a accidentat portarul, Ștefan Lefter. A intrat Chinteș. Meritul este al lui și al lui Michael că au intrat bine în meci. Era aproape să se accidenteze și Codrea, dar dincolo de aceste mici probleme, sunt mulțumit de băieți”, a spus italianul, care a anunțat revenirea lui Jovo Lukic la antrenamente.

Adversară a lui „U” din turul 2 preliminar al Conference League, SK Brann este o echipă de tradiție din Norvegia, fiind fondată în 26 septembrie 1908. A câștigat titlul de campioană în 1962, 1963 și 2007, ocupând locul 2 în opt ediții de campionat. De asemenea, a cucerit Cupa Norvegiei în 7 rânduri. Pe plan internațional, a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Cupelor în 1997, în „16”-imile de finală ale Ligii Europa în 2008 și în turul 3 al Ligii Campionilor în 2009. Reprezentând orașul Bergen, al doilea din Norvegia după Oslo ca număr de locuitori (278.121), echipa își dispută meciurile pe un stadion având 17.800 de locuri. SK Brann a câștigat ultimele două partide din Eliteserien: 2-1 cu Molde, în deplasare, și cu Start, acasă. Formația ocupă locul 6 în campionat, cu 19 puncte adunate în 14 meciuri.

La conferința de presă premergătoare meciului, antrenorul Universității a vorbit despre multipla campioană a Norvegiei și și-a reiterat încrederea în forțele elevilor săi: „Brann este o echipă foarte bună, din ceea ce am văzut în aceste două meciuri de după pauza dedicată Cupei Mondiale, cu Start și Molde. Aleargă mult și are jucători buni la mijloc și în atac: Mathisen, Ingason, Myhre, Holm, Castro, care nu a jucat mult, dar revine după o accidentare și e un fotbalist foarte bun. Acum a jucat foarte des Holm, însă Castro este un jucător care a făcut lucruri foarte bune. Apoi s-a accidentat la tendonul lui Ahile și nu a mai evoluat, dar e un fotbalist care poate deregla echipa adversă. Este o echipă bună, foarte bună. Mă aștept să facem un meci frumos. Jucăm acasă, dar nu chiar acasă. Din păcate, festivalul Untold ne-a adus această problemă, de a juca în deplasare, aici, la Sfântu Gheorghe, dar mă aștept ca băieții să facă o figură frumoasă. E un meci dificil, foarte dificil, ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut două meciuri foarte bune cu Dinamo Kiev și asta ne dă încredere pentru mâine”, a spus Cristiano Bergodi.

Bergodi consideră că Brann este o formație valoroasă (Foto: sportpictures)
Bergodi consideră că Brann este o formație valoroasă (Foto: sportpictures)

SK Brann are o experiență superioară în Europa

Italianul a subliniat că adversarea lui „U” vine după un sezon în care a ajuns până în „16”-imile Europa League, subliniiind că acesta poate fi un avantaj al norvegienilor: „E foarte importantă experiența lor din Europa League, pentru că acolo întâlnești echipe mai bune, care au fost pe locul 2 în campionatele lor. Și noi am fost pe poziția a doua și am jucat în Europa League, păcat că nu am reușit să trecem, la penalty-uri, de Dinamo Kiev, dar am jucat două meciuri importante. Brann, repet, este o echipă foarte bună pentru mine, tipică pentru Scandinavia. Joacă într-un 4-3-3, dar se apără într-un alt sistem”, a adăugat principalul „Șepcilor roșii”.

Programat astăzi, la 20.00 (în direct la Digi Sport 1 / Prima Sport 1), meciul „U” – Brann nu se va juca pe Cluj Arena, care e ocupată cu organizarea Untold, ci la Sf. Gheorghe, pe stadionul lui Sepsi. Returul va avea loc în Norvegia, pe 30 iulie, de la 20.00.

Prima manșă a duelului cu SK Brann va fi condusă de la centru de Henrik Nalbandyan (Armenia), care va fi ajutat de conaționalii asistenți Artur Gdlyan și Sargis Hovhannisyan. Al patrulea oficial va fi Ashot Ghaltakhchyan, tot din Armenia.

Dacă o va elimina pe Brann Bergen (Norvegia), Universitatea Cluj va întâlni în turul următor pe câștigătoarea „dublei” dintre FC Dila Gori (Georgia) și Apollon Limassol (Cipru). Prima manșă va fi în 7 august, iar a doua după o săptămână.

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