Ce adversare ar putea avea „U”, CFR și FCSB în turul 3 preliminar al Conference League

România are trei echipe implicate în turul 2 preliminar al Conference League: „U” Cluj, CFR Cluj și FCSB. Acestea și-au aflat adversareșe în cazul în care vor avansa în faza următoare a competiției.

La tragerea la sorți efectuată astăzi, la Nyon (Elveția), s-a stabilit cum va arăta programul meciurilor din turul 3 preliminar al celei de-a treia competiții a fotbalului european din punct de vedere valoric.

Dacă o va elimina pe Brann Bergen (Norvegia), Universitatea Cluj va întâlni pe câștigătoarea „dublei” dintre FC Dila Gori (Georgia) și Apollon Limassol (Cipru). Turul ar avea loc în 7 august, iar returul după o săptămână.

CFR Cluj, în cazul în care va elimina echipa armeană FC Alașkert, va primi replica învinsei confruntărilor dintre Tromso IL (Norvegia) și FC Hradec Kralove (Cehia) din turul 2 preliminar al Europa League. Formația transilvană va disputa primul meci acasă .

Astfel, dacă va trece de echipa letonă FK Auda, FCSB va juca cu învingătoarea dintre formația slovenă NK Aluminij și echipa albaneză FC Dinamo City. Bucureștenii vor disputa primul meci pe teren propriu.

În afara acestor formații, România mai este reprezentată în cupele europene la fotbal de Universitatea Craiova. Formația din Bănie va evolua în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, acolo unde va înfrunta campioana Bulgariei, Levski Sofia.