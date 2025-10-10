Mircea Lucescu, primele impresii despre amicalul cu Moldova. Cum vede duelul cu Austria și cine l-a impresionat: „Hagi căpitan, merită”

Mircea Lucescu a descris victoria României cu Republica Moldova, scor 2-1, drept „un test solicitant, dar benefic”, apreciind efortul depus de jucători. Tehnicianul a atras, însă, atenția asupra arbitrajului, considerând că echipa sa ar fi trebuit să primească un penalty, și s-a arătat dezamăgit de prezența modestă a suporterilor în tribune.

Selecționerul s-a declarat, per ansamblu, mulțumit de jocul tricolorilor, mai ales având în vedere că a trimis pe teren o formulă experimentală, cu mulți fotbaliști aflați la început de drum în tricoul naționalei.

Golurile României au fost semnate de Louis Munteanu și Ianis Hagi, ambele reușite venind după pase decisive ale lui Olimpiu Moruțan.

„Îi dă peste picioare, fără discuție!”

Mircea Lucescu a avut o reacție mai sobră, concentrându-se în principal pe deciziile arbitrilor. Deși înainte de meci sugerase că amicalul nu aduce beneficii reale, ulterior l-a descris ca fiind „o oboseală pozitivă” pentru echipă.

„Ăsta e ghinionul meu permanent cu astfel de arbitraje, pentru că am avut și un penalty. Îi dă peste picioare, fără discuție. A fost interpretarea arbitrului, astea sunt elemente care determină soarta unui meci, așa cum a fost și în meciul cu Bosnia.

O oboseală bună, păcat că nu a fost mai multă lume. Meritau și băieții ăștia, chiar dacă sunt mai necunoscuți în momentul de față, dar cred că se vor face cunoscuți.

„Dacă l-am pus pe Hagi căpitan, înseamnă că a meritat!”

Nu vreau să fac aprecieri asupra jucătorilor, pentru că nu ar fi corect să-i numesc pe unii și nu pe ceilalți. Am reușit să încropim o echipă care să creeze și relații de joc.

Eu consider că datoria fiecărui jucător e să reprezinte tricoul naționalei. Dacă eu l-am pus pe Hagi căpitan, înseamnă că a meritat!”, a spus Lucescu, citat de digisport.ro.

România joacă duminică cu Austria, vital pentru locul 2 în grupă, iar în noiembrie întâlnește Bosnia și San Marino. Oricum, tricolorii au aproape sigur loc la baraj, dar locul secund ar aduce avantaj de cap de serie și un adversar mai ușor.