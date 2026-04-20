Problemele nu-i dau pace lui Răzvan Lucescu. După ce și-a înmormântat tatăl, a fost pus la pământ în campionatul Greciei

PAOK, echipă pregătită de Răzvan Lucescu (57 de ani), a pierdut duminică, 0-3, duelul din play-off cu liderul AEK Atena, la care Răzvan Marin a fost integralist, și se mai agață de ultimul pai pentru a-și salva sezonul, finala Cupei Greciei, de pe 25 aprilie, când trupa din Salonic o întâlnește pe OFI Creta.

În campionat elen, într-o perioadă în care se discută despre posibilitatea aducerii sale la Rapid, Răzvan Lucescu a pierdut clar Atena și a irosit o șansă mare de a se apropia de lider.

În campionat, cu 58 de puncte, PAOK este pe 3, după liderul AEK Atena (66 de puncte) și Olympiakos Pireu (61 de puncte).

Explicația tehnicianului român pentru eșeul drastic? Accidentările i-au dat peste cap formula de echipă.

„E simplu. AEK a ajuns în acest punct în cea mai bună formă, în timp ce noi, nu. Ei au câștigat dueluri, s-au bătut pentru a doua minge și au fost încrezători după ultimele rezultate pe care le-au avut. Problemele pentru noi au început acum două luni, după ce ne-am calificat în finala Cupei.

Având în vedere modul în care este alcătuită echipa și cum joacă, nu este ușor să pierzi șase jucători-cheie. Am avut multe probleme care sunt prezente constant. Restul jucătorilor din lot ar fi trebuit să se ridice la nivelul cerințelor.

Au fost cazuri în care jucătorii nu au revenit la ritmul dinainte. În orice caz, este normal ca atunci când te confrunți cu o echipă aflată în cea mai bună formă, toate aceste probleme să iasă la suprafață”, a explicat Răzvan Lucescu.