search
Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Vicepremierul Oana Gheorghiu explică reforma companiilor de stat la Interviurile „Adevărul”, de la ora 12.00

Problemele nu-i dau pace lui Răzvan Lucescu. După ce și-a înmormântat tatăl, a fost pus la pământ în campionatul Greciei

0
0
Publicat:

PAOK, echipă pregătită de Răzvan Lucescu (57 de ani), a pierdut duminică, 0-3, duelul din play-off cu liderul AEK Atena, la care Răzvan Marin a fost integralist, și se mai agață de ultimul pai pentru a-și salva sezonul, finala Cupei Greciei, de pe 25 aprilie, când trupa din Salonic o întâlnește pe OFI Creta.

Răzvan Lucescu s-a zbătut pe margine FOTO EPA
Răzvan Lucescu s-a zbătut pe margine FOTO EPA

În campionat elen, într-o perioadă în care se discută despre posibilitatea aducerii sale la Rapid, Răzvan Lucescu a pierdut clar Atena și a irosit o șansă mare de a se apropia de lider.

În campionat, cu 58 de puncte, PAOK este pe 3, după liderul AEK Atena (66 de puncte) și Olympiakos Pireu (61 de puncte).

Explicația tehnicianului român pentru eșeul drastic? Accidentările i-au dat peste cap formula de echipă.

E simplu. AEK a ajuns în acest punct în cea mai bună formă, în timp ce noi, nu. Ei au câștigat dueluri, s-au bătut pentru a doua minge și au fost încrezători după ultimele rezultate pe care le-au avut. Problemele pentru noi au început acum două luni, după ce ne-am calificat în finala Cupei.

Având în vedere modul în care este alcătuită echipa și cum joacă, nu este ușor să pierzi șase jucători-cheie. Am avut multe probleme care sunt prezente constant. Restul jucătorilor din lot ar fi trebuit să se ridice la nivelul cerințelor.

Au fost cazuri în care jucătorii nu au revenit la ritmul dinainte. În orice caz, este normal ca atunci când te confrunți cu o echipă aflată în cea mai bună formă, toate aceste probleme să iasă la suprafață”, a explicat Răzvan Lucescu.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
image
Cum se descurcă Andreea Antonescu în America. Dezvăluiri emoționante despre viața de mamă singură

OK! Magazine

image
Meghan Markle, ”un pachet de nervi” în timpul turneului din Australia! Ce spune despre Ducesă o expertă în limbajul corpului

Click! Pentru femei

image
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!