Ce planuri avea Mircea Lucescu după externare. Tehnicianul își rezervase bilete la un meci desfășurat la finalul săptămânii trecute

Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Tehnicianul își încheiase conturile cu FRF și își făcea planuri de viitor.

Mircea Lucescu plănuia să meargă, pe 25 aprilie, la finala Cupei Greciei, pe care PAOK Salonic, formația fiului său, a pierdut-o în fața celor de la OFI Creta, scor 2-3, în prelungiri. „Avea biletele luate”, a menționat Răzvan.

Răzvan Lucescu (57 de ani) a discutat ultima dată la telefon joi, 2 aprilie, cu o zi înainte de momentul în care era programată externarea. În ziua în care trebuia să meargă acasă, antrenorul a făcut un infarct, iar până pe 7 aprilie a rămas intubat la ATI.

„Joi seara am vorbit ultima dată. Vineri a avut infarctul, joi seara am fost pe video, pe WhatsApp. Vineri, după infarct, două, trei secunde, mi-a pus Matei, fiul meu, telefonul cu el, pe WhatsApp.

Era foarte obosit, ne-am salutat. Joi seara am vorbit puțin mai mult. Mi-a zis că urmează să plece a doua zi acasă: «Voi fi bine, merg acasă. O să încep să ies la plimbare, voi veni la finală»”, a rememorat Răzvan, extrem de emoționat, citat de prosport.ro.

„Il Luce” nu accepta că este bolnav, spun cei din familie, în frunte cu soția Neli și cu fiul Răzvan.

„Știind că nu e OK, vorbind cu el, mă liniștea. Îmi spunea: «Nu am nimic, nu asculta pe nimeni, eu mă simt bine». Asta m-a și păcălit. De asta nu am mai venit la București, nu l-am mai văzut. Doar la telefon.

Îmi pare rău, mă gândesc că am fi putut, măcar în ultimul moment, să fim lângă el. Să mai fi discutat cu el, să fi vorbit.

Dar, nu pot spune că îmi reproșez. Știu foarte bine că și el a considerat ca e bine ca eu să stau aici, să îmi văd de treaba mea”, a completat Răzvan. Mesajele primite de la tatăl său l-au liniștit pe Răzvan și l-au determinat să nu vină acasă anul trecut, de Crăciun.