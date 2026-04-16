Mircea Lucescu a dat bani în stânga și-n dreapta. Gesturile de ajutor făcute față de foști colegi de generație

Mircea Lucescu, personalitate dispărută pe 7 aprilie la vârsta de 80 de ani, nu a vorbit public despre actele de caritate pe care le-a făcut. Acum, după ce nu mai este fizic printre noi, ies la iveală relatări despre persoane ajutate financiare de „Il Luce”, un antrenor cu o avere estimată la 35 de milioane de euro, după ce a fost plătit regește la cluburi precum Galatasaray Istanbul sau Șahtior Donețk.

Crescut într-o familie nevoiașă, Lucescu nu s-a zgârcit la bani, atunci când situația materială i-a permis-o. „Câteva exemple de pe o listă lungă. Când un fost coechipier de la Guadalajara 1970 și-a distrus mașina într-un accident, Lucescu i-a dat bani din proprie inițiativă să-și ia una nouă. Altuia, care n-avea unde locui, i-a cumpărat o garsonieră, iar după ce acesta, inconștient, a vândut-o, i-a cumpărat alta, dar n-a mai pus-o pe numele risipitorului, ci pe al soției acestuia.

M-a întrebat odată de ce nu invit un ex-internațional veteran la TV și i-am transmis că respectivul nu vrea să vină deoarece are probleme cu dinții din față. E știrb și arată rău când deschide gura. Mircea l-a dus de mână la stomatologul său și a suportat el costurile, multe mii de euro. Ani la rând, a oferit burse de merit unor copii dotați din Iași, în ideea că Neli, soția sa, s-a născut în zona Moldovei”, scrie jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia (81 de ani) în GSP.

Reconstituid evenimentele, „Adevărul” a aflat că fotbalistului căruia i-a cumpărat garsoniera a fost Sandu Neagu, care ajunsese să locuiască într-o mansardă a stadionului Rapid. Lucescu și Neagu au fost colegi la echipa națională, la Mondialul mexican din 1970.

„Il Luce” le-a oferit frecvent bani și unor foști colegi de la Dinamo aflați la ananghie: Constantin Frățilă, Ion Pârcălab și, mai ales, Florea Dumitrache. La cel din urmă, Lucescu a ținut în mod deosebit, luându-l să joace pentru Corvinul Hunedoara (perioada 1979-1984).

Pe Gelu Simoc, fostul președinte al echipei Corvinul Huneoara, decedat în 2016, la vârsta de 78 de ani, l-a ajutat cu o sumă consistentă de bani pentru a achita o operație de prostată.