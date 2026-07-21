Mare roșie în Madrid. Două milioane de oameni au sărbătorit titlul mondial al Spaniei

Madridul s-a transformat luni într-o mare roșie. Aproximativ două milioane de oameni au ieșit pe străzile capitalei pentru a întâmpina naționala Spaniei, revenită acasă după victoria cu 1-0 în fața Argentinei, în finala Cupei Mondiale din 2026.

La 16 ani după primul titlu mondial, cucerit în Africa de Sud, spaniolii au trăit din nou una dintre acele zile care rămân în memoria unei țări. Suporterii au ocupat de la primele ore principalele artere ale Madridului și zona fântânii Cibeles, punctul tradițional de sărbătoare al marilor victorii sportive. Au venit familii cu copii, adolescenți îmbrăcați în tricourile favoriților, dar și oameni care făcuseră sute de kilometri pentru a vedea trofeul.

„Este un moment unic”, a spus un suporter în vârstă de 33 de ani, sosit special din Valencia. Acesta spera să retrăiască și acum, după victoria de la Cupa Mondială, atmosfera de la triumful Spaniei la Campionatul European din Germania, din urmă cu doi ani.

Așteptarea a fost lungă, într-o căldură sufocantă, iar autocarul campionilor a ajuns mai târziu decât era prevăzut. Nimeni nu părea însă grăbit să plece. Oamenii și-au ridicat copiii pe umeri, au fluturat steaguri și au filmat fiecare moment, pentru a putea spune peste ani: „Am fost acolo”.

Sosirea autocarului descoperit, inscripționat cu mesajul „Regii lumii”, a declanșat o explozie de bucurie. Jucătorii au dansat, au cântat și au ridicat trofeul în fața unei mulțimi care se întindea de-a lungul traseului paradei.

Presa spaniolă a descris autocarul drept o adevărată discotecă pe roți. Potrivit „AS”, mai mulți fotbaliști au preluat pe rând microfonul, iar muzica, dansurile și glumele dintre campioni au făcut ca partea oficială a zilei să fie repede înlocuită de o petrecere fără reguli.

După traversarea capitalei, jucătorii au ajuns, puțin după ora 22.00, la Cibeles. Cei 26 de campioni au urcat pe scenă pe rând, fiecare pe o melodie aleasă, purtând tricouri cu mesajul „Campioni mondiali”.

Căpitanul Rodri a fost unul dintre cei mai vocali. „Suntem campioni mondiali! Și câte Cupe Mondiale avem? Două!”, a strigat mijlocașul către mulțime.

Selecționerul Luis de la Fuente a fost ridicat în aer de jucătorii săi, înainte de a le mulțumi suporterilor pentru susținere. „Succesul nostru este și al vostru”, le-a transmis antrenorul care a condus Spania spre triumf.

Eroul Ferran Torres, aclamat la scenă deschisă

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost dedicat lui Ferran Torres, autorul singurului gol al finalei și desemnat cel mai bun jucător al meciului. Rodri le-a amintit fanilor că atacantul fusese criticat și a subliniat că acesta intrase definitiv în istoria fotbalului spaniol. „Suntem în al nouălea cer de când am plecat din New York”, spusese Ferran Torres, mai devreme, în timpul vizitei campionilor la Palatul Moncloa.

Înaintea paradei, fotbaliștii au fost primiți de premierul Pedro Sánchez, dar și de regele Felipe al VI-lea. Suveranul, care asistase la finala disputată pe stadionul MetLife, le-a mulțumit pentru bucuria oferită întregii țări. „Când joacă echipa noastră națională, jucăm cu toții. Când ați câștigat, ați făcut-o pentru întreaga Spanie”, le-a spus regele.

Seara s-a încheiat cu un mesaj video transmis de Shakira, cu ridicarea trofeului și cu o fotografie de echipă pe scena de la Cibeles.

În jurul orei 23.30, campionii au plecat, dar mii de oameni au continuat să cânte pe străzi. Madridul nu voia să încheie sărbătoarea.