FCSB și-a găsit antrenor a doua zi după plecarea lui Elias Charalambous. Campioana va juca în play-out

Campioana FCSB va aborda play-out-ul cu Mirel Rădoi (44) pe banca tehnică, susține patronul Gigi Becali (67 de ani). Finul lui Becali a mai activat la FCSB și ca jucător, și ca antrenor.

FCSB a rămas fără Elias Charalambous (45 de ani), care a plecat după terminarea sezonului regular, după 1-2 cu U Cluj.

„Două luni, nu vrea niciun ban. Aşa mi-a zis. După aceea, după ce salvăm ce e de salvat... După aceea, facem contract din vară. El va face tot ce vrea el.

Nu dau afară oameni, nici el nu face asta. Nu are pe cine să dea afară. Vine cu băiatul lui, analist, şi cu doi secunzi. Să facă ce vrea el şi gata.

Nu vrea omul nicio prezentare. 'Vin să te ajut, după aceea stăm`. Nici nu ne-am întâlnit. Marţi va veni, luni e refacere. Ei doi vin de la Cluj. Marţi începe treaba”, a declarat Gigi Becali, citat de as.ro.

FCSB poate prinde cupele europene, Conference League, dacă termină pe locul 7 la finalul play-out-ului.