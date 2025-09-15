Mesaje oribile la adresa lui Adrian Mititelu, după ce Craiova și-a pierdut o echipă: Mori în cancer!

Bănia fotbalistică nu se bucură pe deplin de ascensiuniea Universității Craiova, liderul Superligii după nouă etape. Cealaltă umătate a Craiovei suferă, după ce FCU Craiova a fost dezafiliată.

O facțiune a fanilor olteni, Praetoria MMV, a păstruns pe arena „Ion Oblemenco”, arenă aflată în administrarea Primăriei Craiova, la o zi după meciul Universitatea Craiova - Farul Constanța 2-0, și a agățat pe garduri bannere pline cu mesaje de ură la adresa patronului de la FCU Craiova.

Și alte două grupuri, Capillati și Legione București (Peluza Sud) au avut cuvinte grele la adresa familiei Mititelu. Bucățile pânză au fost fotografiate și puse pe un cont de Facebook.

„Ai omorât-o pe Știința”, este acuzat, printre numeroase jigniri, Adrian Mititelu, după ce, pentru neplata datoriilor, a doua echipă a oltenilor a fost exclusă și din liga a treia, unde fusese aruncată cu depunctări succesive.

În acest timp, Adrian Mititelu contestă în instanță modul de organizare al FRF, în încercarea de a demonstra că deciziile acestui for, printre care și dezafilierea Craiovei, sunt lovite de nulitate.