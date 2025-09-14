Farul Constanța contribuie la propria înfrângere. Autogol de zile mari și Universitatea Craiova rămâne lider în Superliga

Universitatea Craiova s-a impus, duminică seară, într-un duel spectaculos contra celor de la Farul Constanța, scor final 2-0, în cadrul etapei 9 din Superliga României.

Gruparea lui Mirel Rădoi își păstrează poziția de lider în clasamentul intern, cu 23 de puncte obținute până în prezent. Alb-albaștrii au ajuns la un avans de patru puncte față de Rapid, ocupanta locului 2.

De cealaltă parte, Farul Constanța se află pe locul 8, cu 13 puncte.

Oltenii au început în forță și au controlat meciul încă din primele minute. Prima mare ocazie a venit în minutul 3, iar în minutul 22 au și deschis scorul. Al Hamlawi l-a găsit perfect pe Nsimba, care l-a lobat pe Buzbuchi și a trimis mingea la colțul lung.

Autogol, spre disperarea suporterilor

Farul a avut și ea șansa de a egala după pauză, dar golul a venit tot în poarta constănțenilor. Din păcate pentru ei, Victor Dican a deviat mingea în propria poartă în încercarea de a respinge centrarea lui Nicușor Bancu.

Echipa lui Mirel Rădoi a continuat să domine și putea să mai înscrie în minutul 87, prin șutul puternic al lui Mihnea Rădulescu, însă Buzbuchi a reușit să respingă spectaculos.

Weekendul viitor, oltenii vor juca în deplasare cu Oțelul Galați, iar Farul va merge pe terenul lui Dinamo.

Universitatea Craiova - Farul, echipe de start

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Dl. Ștefan, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Nsimba

Farul Constanța (4-3-3): Buzbuchi - Dican, Larie, Pellegrini, C. Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - C. Sima, Ișfan, R. Tănasă.