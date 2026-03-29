Mesaj de încurajare de la Glatasaray, formația la care Lucescu a făcut istorie: „Cele mai bune urări!”. FRF a luat în calcul amânarea partidei cu Slovacia

Duminică, Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la spital, după ce a resimțit o stare de rău în timpul unei ședințe de pregătire cu naționala României, la doar două zile înaintea meciului amical cu Slovacia.

Fostul său club, Galatasaray, unde tehnicianul a obținut performanțe remarcabile pe plan internațional, a ținut să îi transmită un semn de susținere. Oficialii turci au publicat pe rețelele sociale un mesaj de încurajare și sănătate, arătând recunoștința pentru contribuția sa la succesul echipei.

„Îi transmitem cele mai bune urări lui Mircea Lucescu, antrenorul principal al echipei naționale a României și fostul nostru antrenor, care a fost internat în spital după ce s-a îmbolnăvit în cantonamentul echipei naționale, și sperăm că își va reveni cât mai curând posibil!”, a transmis Galatasaray.

Tehnicianul român a făcut istorie la Galatasaray

Mircea Lucescu a preluat Galatasaray în vara anului 2000 și a intrat rapid în istoria clubului, câștigând atât Supercupa Europei, cât și titlul de campion în perioada sa de glorie. Sub conducerea sa, echipa a ajuns până în sferturile Ligii Campionilor în sezonul 2000-2001, fiind eliminată de Real Madrid. Mandatul său s-a încheiat în 2002, când a fost înlocuit de Fatih Terim.

Lucescu a condus formația turcă în 106 meciuri, cu un bilanț de 64 de victorii, 21 de egaluri și 21 de înfrângeri.

S-a luat în calcul anularea partidei cu Slovacia

După incidentul medical, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a dezvăluit că s-a luat în calcul și scenariul amânării meciului de marți, însă partida va avea loc conform programului inițial, întrucât starea selecționerului s-a stabilizat.

„Starea medicală a domnului Mircea Lucescu este stabilă, e pe mâini sigure, internat la Spitalul Universitar. Așteptăm, în orele care urmează, informații noi, dar cel mai important este că starea medicală a domnului Lucescu este stabilă în momentul de față.

E prima dată când trecem printr-o asemenea experiență, a fost o situație de criză, mai ales că jucătorii au fost alături de el în ședința tehnică, dar sperăm că își vor reveni și jucătorii.

„Cum a ajuns la spital, își dorea să se întoarcă în baza de pregătire!”

Domnul Lucescu, imediat cum a ajuns la spital, își dorea să se întoarcă în baza de pregătire. Da, imediat cum a ajuns la spital își dorea să revină. E un om foarte determinat, sperăm ca asta să-i motiveze și pe jucători.

Cum a apărut această situație de criză am luat în calcul inclusiv suspendarea meciului, am discutat cu colegii noștri din Slovacia și cu UEFA. Totul depindea de starea medicală a domnului Lucescu. Meciul se va juca la ora stabilită. A fost doar un scenariu de lucru, mai ales că jucătorii au simțit această tensiune, fiind acolo, alături de domnul Lucescu când s-a întâmplat acest eveniment!”, a transmis Răzvan Burleanu, conform GSP.