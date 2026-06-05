Dorinel Munteanu s-a despărțit de Hermannstadt. Va prelua o formație din Liga 2

Deși a declarat, inițial, că ar dori să rămână la cârma sibienilor indiferent de deznodământul de la finalul stagiunii recent încheiate din Superliga, Dorinel Munteanu a decis să își încheie socotelile cu Hermannstadt.

Tehnicianul era dispus să rămână alături de formația din Sibiu doar dacă situația financiară a clubului urma să se stabilizeze. Mai mult, în contractul acestuia ar fi fost stipulată și o clauză care condiționa continuitatea acestuia în vestiarul grupării, în funcție de rezultatele sibienilor din campionatul intern, conform oradesibiu.ro. Cum Hermannstadt a retrogradat la finalul stagiunii, antrenorul a fost nevoit să își găsească alt angajament.

Dorinel Munteanu (75 de ani) ar urma să o preia pe CSM Reșița, echipă din Liga 2.

„Nu știu. La întrebarea asta doar conducerea poate răspunde (n.r. - dacă rămâne la Hermannstadt). Ei gestionează și antrenorii, și jucătorii care vor rămâne, dar dacă nu se îmbunătățesc din lucruri, să știți că va fi foarte greu. Nu știu care este decizia lor, dar vom vedea în următoarele zile. Așa suntem noi, românii, să aruncăm pe antrenor o retrogradare, dar să știți că un antrenor, oricât de bun este, dacă nu are condiții, nu are ce să facă. Nu mă simt nedreptățit, mă simt împlinit că am făcut tot ce e posibil să salvez această echipă!”, a spus Dorinel Munteanu, după retrogradarea sibienilor.

Dorinel Munteanu revine într-un loc pe care îl cunoaște foarte bine

Fostul internațional a jucat la Reșița la începutul carierei sale, iar mai târziu a revenit și ca antrenor. A avut două mandate pe banca echipei, unul în sezonul 2017-2018 și un altul scurt în stagiunea 2019-2020, înainte de a se întoarce la Oțelul Galați.

De-a lungul carierei de antrenor, Munteanu a pregătit numeroase echipe din România și din străinătate, printre care CFR Cluj, FC Argeș, FC Vaslui, FCSB, Universitatea Cluj, Dinamo, Oțelul Galați, Astra Giurgiu, Sepsi, Hermannstadt, Mordovia, Kuban Krasnodar, Gabala și Zakho.