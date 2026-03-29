search
Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mircea Lucescu, transportat de urgență la spital! Selecționerului i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Duminică, 29 martie, Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale a României, s-a simțit rău în cantonamentul de la Mogoșoaia și a fost transportat de urgență la spital.

Mircea Lucescu Foto/Sportpictures
Evenimentul a avut loc cu doar două zile înaintea meciului amical Slovacia - România. Lucescu a acuzat amețeli și o stare generală de rău, iar staff-ul său a solicitat imediat intervenția unei ambulanțe. Medicii care i-au acordat primul ajutor l-au stabilizat, însă Lucescu  va fi supus unor investigații medicale amănunțite, iar cel mai probabil nu va călători cu echipa la Bratislava, urmând să rămână câteva zile sub supraveghere, conform Fanatik.

Problemele de sănătate nu sunt noi pentru tehnician

La începutul acestui an, a avut nevoie de internare în România și ulterior de investigații în Belgia, înainte de a primi acordul medicilor să conducă echipa la barajul cu Turcia (0-1).

De-a lungul carierei, Lucescu a trecut prin mai multe intervenții medicale majore: în 2009 a fost operat pe cord în Donețk și i s-a montat un stent, în 2023 a suferit o operație pentru coxartroză la șoldul stâng, iar anul trecut a trecut printr-o altă intervenție la șoldul drept, unde i-a fost pusă o proteză.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

