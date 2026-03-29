Mircea Lucescu, transportat de urgență la spital! Selecționerului i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei

Duminică, 29 martie, Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale a României, s-a simțit rău în cantonamentul de la Mogoșoaia și a fost transportat de urgență la spital.

Evenimentul a avut loc cu doar două zile înaintea meciului amical Slovacia - România. Lucescu a acuzat amețeli și o stare generală de rău, iar staff-ul său a solicitat imediat intervenția unei ambulanțe. Medicii care i-au acordat primul ajutor l-au stabilizat, însă Lucescu va fi supus unor investigații medicale amănunțite, iar cel mai probabil nu va călători cu echipa la Bratislava, urmând să rămână câteva zile sub supraveghere, conform Fanatik.

Problemele de sănătate nu sunt noi pentru tehnician

La începutul acestui an, a avut nevoie de internare în România și ulterior de investigații în Belgia, înainte de a primi acordul medicilor să conducă echipa la barajul cu Turcia (0-1).

De-a lungul carierei, Lucescu a trecut prin mai multe intervenții medicale majore: în 2009 a fost operat pe cord în Donețk și i s-a montat un stent, în 2023 a suferit o operație pentru coxartroză la șoldul stâng, iar anul trecut a trecut printr-o altă intervenție la șoldul drept, unde i-a fost pusă o proteză.