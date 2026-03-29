Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Soția lui Mircea Lucescu, în șoc: „A plecat bine de dimineața de acasă! M-a sunat Răzvan din Grecia, este foarte îngrijorat!”

Neli Lucescu, soția selecționerului Mircea Lucescu, a reacționat după ce tehnicianul naționalei României a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din București, în urma unei stări de rău survenite la ultimul antrenament înainte de meciul amical din Slovacia.

Mircea Lucescu și Neli, soția sa Foto/Arhivele Adevărul
„A plecat bine de dimineața de acasă!”

Evenimentul a avut loc duminică dimineață, în timpul ultimei ședințe de pregătire a tricolorilor în țară, înainte ca delegația echipei să plece spre Bratislava.

În timp ce vorbea cu jucătorii, Lucescu a resimțit dificultăți de respirație, s-a oprit din discurs și s-a așezat pe scaun, fără să mai poată continua, conform GSP. Doctorul echipei, Claudiu Stamatescu, a intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor.

„A plecat bine dimineață de acasă, se simțea în regulă. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Probabil e și efectul emoțiilor și al supărării după meciul de la Istanbul. Plus vremea asta păcătoasă de afară. Pe mine m-a sunat Răzvan din Grecia să-mi spună. Era și el foarte îngrijorat, normal. Așteptăm informații de la spital, sperăm să fie bine!”, a declarat Neli Lucescu, conform sursei citate anterior.

Starea lui Lucescu a fost stabilizată înainte de sosirea celor două ambulanțe chemate de urgență, fiind supus, ulterior, unor investigații medicale complete. Având în vedere situația, este foarte probabil ca tehnicianul să nu efectueze deplasarea în Slovacia alături de echipă.

Acest incident survine într-un moment crucial pentru naționala României, care se pregătește pentru partida amicală din 31 martie, contra Slovaciei, ca parte a programului UEFA.

