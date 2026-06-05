Controverse în finanțarea campaniei lui Nicușor Dan: un transfer de 28.000 de euro către sora sa, verificat de AEP

Președintele Nicușor Dan a fost vizat de o sesizare transmisă de Autoritatea Electorală Permanentă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în urma unei tranzacții de aproximativ 28.000 de euro realizate în martie 2025 către sora sa.

Potrivit documentelor menționate în motivarea unei hotărâri a Curții de Apel București, inspectorii AEP au apreciat că sumele transferate din conturile personale ale lui Nicușor Dan ar putea proveni, cel puțin parțial, din donații strânse pentru campania electorală. Astfel, instituția a ridicat semne de întrebare privind respectarea legislației de finanțare a campaniilor electorale, scrie G4media.

Verificările au fost efectuate în cadrul controlului privind finanțarea campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2025, în care au fost analizate atât conturile oficial notificate, cât și alte conturi bancare personale ale candidatului.

În urma analizelor, inspectorii au identificat intrări semnificative de bani din donații online, inclusiv prin platforme de crowdfunding, dar și un transfer ulterior către sora acestuia.

Autoritatea Electorală Permanentă a transmis o sesizare către Parchetul General, solicitând verificări cu privire la posibile încălcări ale legislației privind finanțarea campaniilor.

De cealaltă parte, Nicușor Dan respinge interpretarea inspectorilor și susține că sumele au reprezentat rambursări ale unor împrumuturi acordate de sora sa, Claudia Dan.

„În anul 2022 am contractat de la sora mea, Claudia, un împrumut de 25.000 de euro, pe care nu l-am rambursat până în acest moment. În ianuarie 2025 am împrumutat alți 144.075 de lei de la sora mea, Claudia, prin două transferuri bancare: 124.075 de lei la data de 20.01.2025 și 20.000 de lei la data de 23.01.2025, pentru acoperirea unor cheltuieli urgente de precampanie. Acest nou împrumut a fost rambursat la data de 07.03.2025, prin două transferuri bancare, în valoare de 124.075 de lei, respectiv 20.000 de lei”, a transmis Nicușor Dan într-un punct de vedere transmis publicației citate.

AEP, obligată să-i returneze aproape un milion de lei

Reamitim că Nicușor Dan a obținut pe 5 mai o victorie în instanță, după ce Curtea de Apel București a admis acțiunea formulată împotriva Autoritatea Electorală Permanentă și a dispus rambursarea sumei de 930.283 de lei, reprezentând cheltuieli electorale din campania pentru alegerile prezidențiale din 2025.

Potrivit hotărârii instanței, judecătorii au anulat decizia AEP nr. 177DC din 5 noiembrie 2025, prin care instituția refuzase decontarea unor cheltuieli electorale. De asemenea, a fost anulată parțial și o parte din raportul de control întocmit de autoritate în august 2025, în ceea ce privește invalidarea sumei solicitate la rambursare.

Conflictul dintre Nicușor Dan și AEP a început în noiembrie 2025, când acesta a contestat în instanță decizia prin care instituția a refuzat decontarea unei sume de aproximativ un milion de lei din cheltuielile de campanie.

La acel moment, președintele a precizat că, în cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, a cheltuit aproximativ 61 de milioane de lei, din care 58,5 milioane de lei proveneau din împrumuturi, iar circa 2,5 milioane de lei din donații. AEP a decontat aproximativ 60 de milioane de lei, refuzând diferența considerată neeligibilă.