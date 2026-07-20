 Eroii Spaniei au revenit acasă cu trofeul Cupei Mondiale. Sărbătoare uriașă la Madrid | adevarul.ro
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Eroii Spaniei au revenit acasă cu trofeul Cupei Mondiale. Sărbătoare uriașă la Madrid

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Campionatul Mondial 2026
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Câștigătoare a titlului suprem, echipa de fotbal a Spaniei a ajuns acasă. Regele Felipe al VI-lea le-a mulțumit, astăzi, jucătorilor pentru al doilea lor triumf la Cupa Mondială. În acest timp, mii de fani se adună la Madrid pentru a-și întâmpina eroii.

Fotbaliștii Spaniei au făcut o fotografie pe aeroportul din Madrid (Foto: EPAImages)
Fotbaliștii Spaniei au făcut o fotografie pe aeroportul din Madrid (Foto: EPAImages)

Echipa de fotbal a Spaniei a ajuns acasă. Aceasta a călătorit cu un avion al companiei Iberia. Un mic steag spaniol care flutura în partea din față a avionului, chiar deasupra cabinei piloților, era vizibil la sosirea acestuia pe aeroport.

După ce a aterizat pe pistă și a oprit sub o strictă supraveghere a poliției, aeronava și-a deschis ușile, iar primii care au coborât au fost selecționerul Luis de la Fuente, căpitanul Rodrigo Hernandez (Rodri), purtând echipamentul naționalei, cu medalia la gât și cupa în mâini, precum și președintele federației, Rafael Louzan.

Selecționerul Luis de la Fuente și căpitanul Rodri au arătat trofeul (Foto: EPAImages)
Selecționerul Luis de la Fuente și căpitanul Rodri au arătat trofeul (Foto: EPAImages)

Cu trofeul de aur al Cupei Mondiale în bagaje, echipa spaniolă a fost primită de regele Felipe al VI-lea la Palatul Zarzuela, de la periferia Madridului, și ulterior de premierul Pedro Sanchez la sediul guvernului, Palatul Moncloa. „Când joacă echipa noastră națională, jucăm cu toții. Când ați câștigat, ați făcut-o pentru întreaga Spanie!”, a spus Felipe al VI-lea în timpul unui scurt discurs.

Regele Felipe al VI-lea i-a felicitat pe fotbaliști (Foto: EPAImages)
Regele Felipe al VI-lea i-a felicitat pe fotbaliști (Foto: EPAImages)

Însoțit de regină și de cele două prințese, care, cu această ocazie, îmbrăcaseră tricourile echipei naționale, regele, care asistase la finala de pe stadionul MetLife de lângă New York, Suveranul a dorit să le ureze bun venit campionilor la reședința sa: „Ați dat dovadă de o tărie de caracter remarcabilă, de rezistență și de îndrăzneală. Ați rămas uniți, ați lucrat în echipă, ați dat dovadă de solidaritate și generozitate și, mai mult, ați câștigat cu aplomb.”

Membri Casei Regale a Spaniei s-au fotografiat alături de fotbaliști (Foto: EPAImages)
Membri Casei Regale a Spaniei s-au fotografiat alături de fotbaliști (Foto: EPAImages)

După această primire regală, jucătorii urmează să se întâlnească cu premierul spaniol, care a asistat la meciul de duminică seara.

Fotbaliștii Spaniei vor ieși apoi să salute mulțimea în cadrul unei parade pe arterele principale ale Madridului. Aceștia se vor îndrepta spre piața în care se află Fântână Cibeles, unde își are sediul Primăria Madridului, și unde sunt așteptați să ajungă în jurul orei 22:00 (ora României). Metropola este deja asaltată de oameni, mulți dintre aceștia purtând tricoul echipei de fotbal a Spaniei.

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