Mandat rușinos pentru Mircea Rednic la Standard Liege. Dat afară după doar cinci meciuri

Mircea Rednic a început bine campionatul în Belgia, Standard având 7 puncte după primele 3 partide. Însă mandatul antrenorului de 63 de ani s-a încheiat prematur, după două luni și 11 zile, înfrângerile cu Union St Gallen și Cercle Brugge, ambele cu 3-0, determinându-i pe belgieni să-l dea afară.

Astăzi, pe site-ul oficial, gruparea din Liege a anunțat despărțirea de tehnician.: "Conducerea lui Standard Liege l-a anunțat în această dimineață pe Mircea Rednic că a încheiat colaborarea cu efect imediat.

Managementul nostru a ajuns la un acord cu Vincent Euvrard, iar tehnicianul de 43 de ani a semnat un contract pe doi ani. Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru contribuția avută din iunie încoace și îi urăm lui Vincent Euvrard un călduros bine ai venit și mult succes în noua provocare".

Românul a fost înlocuit cu antrenorul ultimei clasate din Belgia, Dender, care a obținut doar două puncte în acest sezon, dintre care unul chiar cu Standard.

Standard Liege, cu Mircea Rednic pe bancă

RAAL La Louviere - Standard Liege 0-2

Standard Liege - Dender 1-1

Standard Liege - Genk 2-1

Royale Union SG - Standard Liege 3-0

Standard Liege - Cercle Brugge 0-3