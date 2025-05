Mircea Rednic pleacă de la UTA, după rușinea cu Gloria Buzău. E favorit să preia o echipă de mare tradiție din România

Mircea Rednic nu mai continuă la UTA Arad, după ce și-a salvat echipa de la retrogradare. Antrenorul, care a fost pe parcursul întregului sezon într-un conflict permanent cu suporterii, a anunțat conducerea că părăsește clubul, nu înainte de a le transmite un mesaj ironic fanilor ”Bătrânei Doamne”.

La finalul partidei de astăzi cu Gloria Buzău, încheiată 0-0, deși oaspeții sunt deja retrogradați și au trimis pe teren juniorii, spectatorii i-au cerut demisia lui Mircea Rednic. ”Puriul” le-a făcut pe plac acestora la flash-interviul de după meci, anunțând că pleacă: „Îmi felicit jucătorii și pe toți cei cu care am lucrat în acest sezon. Am reușit să salvez UTA pentru a treia oară, sper ca rezultatele să ne ajute și să terminăm mai sus. La ce probleme au fost sezonul ăsta, este OK.

Rednic: Am antrenat echipe cu ultrași adevărați, nu ca la Arad

Le-am spus că nu voi mai continua aici, le doresc mult succes celor din echipă. Aici mereu s-au bătut numai la campionat (n.r. ironic), la anul sunt sigur că vor fi o echipă puternică, sunt sigur că se vor lupta la play-off. Ne-am dus la Constanța la băieții ultrași și nu strigau nimic, chiar dacă noi câștigaserăm. Erau pregătite bannerele, toate lucrurile, credeam că sunt altfel.

Totuși, cred că există și suporteri adevărați. Am antrenat echipe cu ultrași adevărați, nu ca la Arad, cu 150-200. Sper să fie alături de echipă, chiar dacă în acest sezon nu au făcut-o. Mulțumesc domnului Meszar că m-a adus aici și că am ținut UTA în prima ligă”, a declarat Mircea Rednic, potrivit digisport.ro.

Ar putea reveni ”acasă”, la Corvinul

Tehncianul de 63 de ani ar putea să preia în această vară o echipă de mare tradiție din România, la ascensiunea căreia a pus umărul, alături de alți mari jucători, în anii 80: Corvinul Hunedoara, unde a jucat alături de Ioan Andone, Mișa Klein, Mircea Lucescu, Romică Gabor sau Dorin Mateuț. Acum, actualul antrenor, Florin Maxim, este dorit de Hermannstadt, în cazul în care va pleca Marius Măldărășanu.

În locul lui Maxim, la Corvinul este așteptat Mircea Rednic. Câștigătoarea Cupei României din sezonul trecut încearcă să revină în prim-plan, iar „Puriul” este văzut drept omul care ar putea da o mână de ajutor la refacerea unui nume mare al fotbalului românesc.