Giorgios, băiețelul lui Ianis Hagi, cucerește internetul: poză adorabilă în tricoul României

Elena Hagi a publicat, recent, o fotografie care a topit internetul. Micuțul Giorgios, fiul ei și al lui Ianis Hagi, apare la aproape trei luni îmbrăcat în hainele echipei naționale a României.

În ziua meciului Bosnia și Herțegovina – România, disputat pe 15 noiembrie în preliminariile Cupei Mondiale 2026, mijlocașul naționalei a avut acasă cea mai frumoasă galerie.

În imagine, atât Elena Hagi, cât și bebelușul poartă echipament tricolor, iar pe tricoul celui mic apare scris numele „Hagi”. Fotografia a fost însoțită de un mesaj emoționant al Elenei, care a scris că fiul ei este „Cel mai mare fan al tatălui său”.

Despre Giorgios, fiul lui Ianis Hagi

Giorgios a venit pe lume la sfârșitul lunii august, iar botezul a avut loc pe 1 octombrie. Numele ales are o semnificație profundă. Provine din greaca veche, de la „geōrgós” (γεωργός), care înseamnă „lucrător al pământului” sau „agricultor”, fiind format din „gē” (pământ) și „ergon” (muncă). Echivalentul românesc este „Gheorghe”, unul dintre cele mai vechi și răspândite prenume de pe teritoriul nostru.

În greacă, forma modernă este „Giorgos”, însă părinții au ales varianta „Giorgios”, care păstrează sonoritatea clasică, marcând legătura familiei Hagi cu rădăcinile elene și aromâne.

Botezul lui Giorgios, ținut discret

Giorgios Hagi s-a născut pe 20 august 2025, iar vestea a fost dată chiar de Elena, pe Instagram: „Introducing our son Giorgios”, mesaj tradus prin „Îl prezentăm pe fiul nostru, Giorgios!”.

Urările au venit imediat.

„Să fii sănătos, pui mic”, i-a scris Vanessa, soția lui Radu Drăgușin. Comediantul Micutzu (Cosmin Nedelcu) a transmis simplu: „Felicitări!”. Kira Hagi, sora lui Ianis, precum și Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, au reacționat și ele cu inimioare și mesaje de apreciere.