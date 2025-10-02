Ianis Hagi a dezvăluit numele copilului. Micuțul a fost botezat la 6 săptămâni de la naștere

Ianis și Elena Hagi au postat primele imagini de la botezul fiului lor, venit pe lume pe 20 august. Micuțul se numește Giorgios.

La 6 săptămâni de la naștere, Elena Hagi a postat primele imagini de la botezul micuțului Giorgios. Soția lui Ianis a născut în urmă cu o lună și jumătate la Spitalul Clinic Sanador.

Potrivit tradiției la machedoni, „copilul se recomandă a fi botezat într-o perioadă cuprinsă între 2-3 săptămâni și câteva luni”.

Cei doi au anunțat în februarie că Elena e însărcinată. Ianis și Elena au făcut cununia civilă de Crăciun, în 2023. În vara anului 2024, s-au cununat și religios. Ianis și Elena formează un cuplu de ani buni.

„Este cursul vieții, cu toții ne dorim copii. Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții, sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună și să fim sănătoși”, își spunea Ianis Hagi (26 de ani) concepția despre familie.

Fotbalistul evoluează pentru Alanyaspor, formație din prima ligă a Turciei.